【ミニ保険】おもしろミニ保険大賞コンテスト　たくさんのご応募ありがとうございました！

一般社団法人 日本少額短期保険協会

「あったらいいなこんな保険」、「ありそうでなかったこんな保険」というアイデアを消費者の皆さまから広くご応募いただき、優秀作品を決める「おもしろミニ保険大賞コンテスト」の応募を１月３１日に締め切り、昨年の1,172通を大きく上回る1,711通の応募をいただきました。

応募いただきました皆さま、誠にありがとうございました。

入賞作品は、3月6日（金）に開催する「第12回少額短期保険の日記念イベント」で発表いたします。

消費者の皆さまが日常生活のなかで感じるリスクや不安から考える保険のアイデアから新しい保険が誕生するかも！？

第12回少額短期保険の日記念イベント

■開催日時

２０２６年３月６日（金） 15：00～17：00（受付14：30～）

リアル会場とオンラインのハイブリッド形式で開催

■会場

コングレスクエア日本橋／東京都中央区日本橋1丁目3－13 ホールA・B

https://congres-square.jp/nihonbashi/access/

■オンライン

Ｚｏｏｍウェビナー

■プログラム

1．おもしろミニ保険大賞コンテスト 入賞作品の発表

「あったらいいなこんな保険」、「ありそうでなかったこんな保険」のアイディアを広く一般の方から募集して優秀作品を決めるコンテスト。応募総数１,７１１通の中から最優秀賞に選ばれるのはそのアイデアとなるのでしょうか？

応募用特設サイト：https://www.campaign0302.com/

2．少額短期保険大賞 発表

２０２５年３月～２０２６年２月末までに販売された商品の中から、『もっとも少額短期保険らしい』

商品を少額短期保険会社の投票によって決めるコンテスト。

少額短期保険会社が選ぶ今年No.１商品は！

3．パネルディスカッション -生成ＡＩの進歩 × 少短における活用-

あらゆる業界や分野にて、生成ＡＩの普及が進んでいる現在、少数精鋭での経営を行っている

少額短期保険会社においても生成ＡＩを活用して、業務の効率化を行っています。

一般社団法人生成ＡＩ活用普及協会 協議員 鈴木秀弥氏をお招きして、生成ＡＩの最前線や少額短期保険会社における活用事例などをお届けします。

■参加費

無料

■申し込み方法■

専用フォームからの申し込み

https://ws.formzu.net/fgen/S58023201/

申込締め切りは２０２６年２月２６日（木）です。

多くの皆様のお申し込みをお待ちしております。