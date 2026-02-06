『１００人の証言 命をつなぐ津波避難』上映会を開催します

株式会社東日本放送


　ｋｈｂ東日本放送(本社・仙台市太白区)は、２０２６年３月７日（土）にｋｈｂ本社１階「ぐりりホール」にて「テレメンタリー２０２４“３．１１”を忘れない９３『１００人の証言～命をつなぐ津波避難～』上映会を開催します。



　この作品はｋｈｂが２０２４年に制作したもので、東日本大震災で生き残った石巻市南浜門脇地区の住民１００人の証言とあわせ当時の避難行動をＣＧで再現し、津波避難の教訓を伝えたドキュメンタリー番組です。昨年開催された第６６回科学技術映像祭で、最高賞となる「内閣総理大臣賞」を受賞しました。



　今回の上映会は科学技術映像祭事務局などとの共催で、作品上映のほか、番組出演者・制作者による講演やパネルディスカッションも行います。鈴木洋子氏(石巻市立門脇小学校元校長)、中川政治氏（3.11 メモリアルネットワーク）、番組ディレクターを務めたｋｈｂアナウンサー・鈴木奏斗が登壇し、東日本大震災から１５年という節目を前に、これからの避難・防災の在り方について改めて考えます。



【プログラム】


※敬称略


13:00～13:05　　開会挨拶　永野 博（科学技術映像祭運営委員長）


13:05～13:10 　　上映会開催にあたって　藤ノ木 正哉（東日本放送代表取締役社長）


13:10～13:40 　　上映（２８分） テレメンタリー２０２４ “３.１１” を忘れない９３


　　　　　　　　　　　　　　　　『１００人の証言命をつなぐ津波避難』


13:40～14:00 　　講演　鈴木 洋子（石巻市立門脇小学校元校長）


14:00～14:55 　　パネルディスカッション「教訓を心に」


　　　　　　　　　パネリスト：鈴木 洋子（石巻市立門脇小学校元校長）


　　　　　　　　　中川 政治(3.11 メモリアルネットワーク）


　　　　　　　　　鈴木 奏斗(ｋｈｂ東日本放送アナウンサー）


14:55～15:00　　閉会挨拶


　　　　　　　　　※登壇者の追加など、プログラムの変更がある場合がございます




鈴木 洋子氏（石巻市立門脇小学校元校長）

中川 政治氏(3.11 メモリアルネットワーク）

鈴木 奏斗(ｋｈｂアナウンサー）


■日時：２０２６年３月７日(土) １３：００～１５：００


■会場：ぐりりホール（仙台市太白区あすと長町１-３-１５


　　　　　　　　　　　　　　　　ｋｈｂ東日本放送本社１階）


■入場料：無料　※事前申し込み制（先着１５０名）


　　　　　　　　　二次元コードよりお申し込みください


■主催：科学技術映像祭事務局/（公財）日本科学技術振興財団


　　　（公社）映像文化製作者連盟


　　　（公財）つくば科学万博記念財団


　　　（一社）新技術振興渡辺記念会/（株）東日本放送