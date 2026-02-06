株式会社東日本放送

ｋｈｂ東日本放送(本社・仙台市太白区)は、２０２６年３月７日（土）にｋｈｂ本社１階「ぐりりホール」にて「テレメンタリー２０２４“３．１１”を忘れない９３『１００人の証言～命をつなぐ津波避難～』上映会を開催します。

この作品はｋｈｂが２０２４年に制作したもので、東日本大震災で生き残った石巻市南浜門脇地区の住民１００人の証言とあわせ当時の避難行動をＣＧで再現し、津波避難の教訓を伝えたドキュメンタリー番組です。昨年開催された第６６回科学技術映像祭で、最高賞となる「内閣総理大臣賞」を受賞しました。

今回の上映会は科学技術映像祭事務局などとの共催で、作品上映のほか、番組出演者・制作者による講演やパネルディスカッションも行います。鈴木洋子氏(石巻市立門脇小学校元校長)、中川政治氏（3.11 メモリアルネットワーク）、番組ディレクターを務めたｋｈｂアナウンサー・鈴木奏斗が登壇し、東日本大震災から１５年という節目を前に、これからの避難・防災の在り方について改めて考えます。

【プログラム】

※敬称略

13:00～13:05 開会挨拶 永野 博（科学技術映像祭運営委員長）

13:05～13:10 上映会開催にあたって 藤ノ木 正哉（東日本放送代表取締役社長）

13:10～13:40 上映（２８分） テレメンタリー２０２４ “３.１１” を忘れない９３

『１００人の証言命をつなぐ津波避難』

13:40～14:00 講演 鈴木 洋子（石巻市立門脇小学校元校長）

14:00～14:55 パネルディスカッション「教訓を心に」

パネリスト：鈴木 洋子（石巻市立門脇小学校元校長）

中川 政治(3.11 メモリアルネットワーク）

鈴木 奏斗(ｋｈｂ東日本放送アナウンサー）

14:55～15:00 閉会挨拶

※登壇者の追加など、プログラムの変更がある場合がございます

鈴木 洋子氏（石巻市立門脇小学校元校長）中川 政治氏(3.11 メモリアルネットワーク）鈴木 奏斗(ｋｈｂアナウンサー）

■日時：２０２６年３月７日(土) １３：００～１５：００

■会場：ぐりりホール（仙台市太白区あすと長町１-３-１５

ｋｈｂ東日本放送本社１階）

■入場料：無料 ※事前申し込み制（先着１５０名）

二次元コードよりお申し込みください

■主催：科学技術映像祭事務局/（公財）日本科学技術振興財団

（公社）映像文化製作者連盟

（公財）つくば科学万博記念財団

（一社）新技術振興渡辺記念会/（株）東日本放送