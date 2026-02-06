“メイクしながらケア”を叶える「nuse（ヌーズ）」が福岡・博多マルイに初登場｜7日間限定ポップアップ

Blackship合同会社

韓国ブランドを日本で体験できる場をプロデュースするプロジェクト「KITERU」は、2026年2月13日（金）～2月19日（木）の7日間、博多マルイ（福岡市）で開催する 「KFES～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU」にて、韓国発“カラーケア”K-ビューティーブランド nuse（ヌーズ） をご紹介します。会場では、韓国で支持を集めるシグネチャーアイテムを実際に手に取り、質感や仕上がりを体験しながらご購入いただけます。

nuseは、スキンケア発想とカラーを掛け合わせた“カラーケア”という新しいアプローチで、「メイクしながらケア」を叶えるビューティールーティンを提案。韓国市場ではローンチ直後から、カラー×スキンケアを両立する独自コンセプトがMZ世代を中心に支持を拡大し、自然な発色と肌の健やかさを同時に満たす製品力が注目されています。こだわりの強い韓国の消費者の間でも“信頼して使えるブランド”として定着し、重ねるほどに肌が美しく見える仕上がりと心地よい使用感を両立することで、確かな評価を集めています。

重ねるほど肌が健やかに見える“新しいビューティールーティン”

会場では、nuseが提案する「メイクしながらケア」の考え方を、使用感を通じて体験いただけます。気になるテクスチャーや仕上がりの違いをその場で見比べながら、お好みに合わせてお選びください。

1）LIP｜カラー×ケアを同時に叶える「リップチュアル」

リップチュアル（ケア／ムース）

リップセラムをベースにしたティントで、カラーとケアを同時に。みずみずしいツヤ感が続く「ケア」と、ふんわり軽く密着する「ムース」の2つの質感から選べます。

2）CHEEK｜上品な血色感をつくる「ケアチーク」

ケアチーク（ムース／リキッド／ハンディ）

保湿クリームをのせたような心地よさで、重たさや粉っぽさを抑えた密着感。いつでもどこでも、洗練された血色感を演出します。

3）BASE｜スキンケアのように心地よい「ケアトーンアップ」

ケアトーンアップ

スキンケアのように軽やかな使用感で肌トーンを自然に整え、澄んだ印象のベースをつくります。

博多マルイ期間限定ポップアップで体験

本ポップアップでは、ブランドを代表するリップ・チーク・ベースアイテムを中心に、実際に試せる体験スペースを展開します。韓国での高い実使用満足度を背景に、福岡で日本の皆さまへ、nuseならではの“カラーケア”ルーティンを本格提案。さらに、ポップアップ限定プロモーションも実施予定です。

- イベント名：KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU- 会場：博多マルイ3階、Bukett Selectedゾーン- 期間：2026年2月13日（金）～2月19日（木）- 主な内容：- - nuse製品の体験スペース（テクスチャー・発色・仕上がりをその場でチェック）- - ポップアップ限定プロモーション（詳細は会場にてご案内）

nuse Qoo10 : https://www.qoo10.jp/shop/nuse

KITERU 公式SNS：https://www.instagram.com/kiteru_official/

本件に関するお問い合わせ先

韓国の最新トレンドをいち早く日本で体験できるイベントを企画・開催する「KITERU」は、Blackship合同会社が運営しています。

E-mail：kiteru@blackship.tokyo