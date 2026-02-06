「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」Nintendo Switch(TM)2 で登場！ 2026年5月21日(木)発売決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」をNintendo Switch(TM)2 にて、2026年5月21日(木)に発売することをお知らせいたします。

発売決定を記念して、「アナウンスメントトレーラー」を公開いたしました。

また、 Nintendo Switch(TM)2 公式特設サイトや製品ページを公開しており、パッケージ版は順次予約を開始いたしました。

※ダウンロード版の予約開始は2月12日(木)を予定しています。

「Tales of ARISE」がNintendo Switch(TM)2 で登場！

アナウンスメントトレーラー公開中！

「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」では、「Tales of ARISE」本編のほか、大型追加シナリオ「Beyond the Dawn」と主人公とヒロインにフォーカスしたエクストラクエストをお楽しみいただけます！

さらに、ゲーム内で使用できる各種アイテムも含まれています。

アナウンスメントトレーラーも公開中！ぜひご覧ください。

アナウンスメントトレーラーはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OHW4tTS5MNQ ]

この痛みは、君の心に触れたから

300年の支配。謎の仮面。失われた痛みと記憶。

強大な炎の剣のただひとりの使い手となり、触れ得ざる少女や仲間たちと共に圧制者に立ち向かえ。

個性豊かなキャラクターたちと、壮大な世界が織りなす解放の戦いの物語。

炎の剣に選ばれし英雄となって、圧政から人々を解き放て

かつて豊かだった星は、異星からの侵略者によって奪われた。

痛覚を失った主人公「アルフェン」は、触れたもの全てに苦痛を与える〈荊〉の呪いを受けた少女と出会う。

苛烈な支配から人々を解放し、そして、少女にかけられた呪いを解くことができるのか ――

スタイリッシュなアクションバトル

個性的なバトルスタイルを持つキャラクター達を操作し、難敵を打ち倒そう。

敵の特性や戦局に応じて特殊攻撃を使い分け、コンボを繋げ！

大型追加シナリオ「Beyond the Dawn」など各種コンテンツを収録

「Tales of ARISE」から１年後の世界を舞台に紡がれる、新たな物語「Beyond the Dawn」。

さらに追加クエスト、ゲーム内で使用可能な衣装やアイテムなど各種コンテンツも収録。

※Nintendo Switch(TM)2 版で配信、販売されているコンテンツは発売済みの「Tales of ARISE」本編、およびDLCと同一のものです。

新キービジュアル公開！パッケージ版の予約を順次開始！

ダウンロード専売「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Premium Edition」は豪華特典が付属！

本日より、パッケージ版の予約を順次開始しています。新たな描きおろしキービジュアルもぜひご覧ください。

また、プレミアムアップグレードパックがついたダウンロード専売「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Premium Edition」をお見逃しなく！さらに、ASOBI STORE購入特典などのお得な情報もお届けします！

■Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition

【内容】

・「Tales of ARISE」本編

・【大型追加シナリオ】Beyond the Dawn

ご予約はこちら

https://shop.asobistore.jp/products/detail/234730-00-00-game_ty60

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※追加コンテンツはすべてゲーム内アイテムとして反映されます。実際に付属するものではございません。

※詳細につきましては公式サイトをご確認ください。

■ASOBI STORE購入特典

【内容】

・豪華仕様オリジナルB2ポスター

※特典には数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

※配送の過程にて、傷や折れが付く場合がございます。

※店頭用販促物と同デザインとなります。

※詳細につきましては公式サイトをご確認ください。

■Tales of ARISE - Beyond the Dawn Premium Edition（ダウンロード版専売）

【内容】

・「Tales of ARISE」本編

・【大型追加シナリオ】Beyond the Dawn

・プレミアムアップグレードパック

※本商品の他に「Beyond the Dawn Edition」もございます。重複購入にご注意ください。

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※追加コンテンツおよび「プレミアムアップグレードパック」はすべてゲーム内アイテムとして反映されます。実際に付属するものではございません。

※詳細につきましては公式サイトをご確認ください。

製品情報

「Tales of ARISE」から１年後の世界を舞台に紡がれる新たな物語「Beyond the Dawn」や、

追加クエスト、ゲーム内で使用可能な衣装やアイテムなど各種コンテンツも収録。

既存プラットフォームと同様の没入感あふれるゲーム体験を、Nintendo Switch(TM)2 でお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2062_1_23ff4614a7caf34de16e3d6bd0e97299.jpg?v=202602061121 ]

コピーライトおよび下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。

※画面は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

※本製品をプレイするには、ゲーム内に表示されるサービス利用規約に同意する必要があります。詳しくはこちら（https://www.bandainamcoent.co.jp/cs/kiyaku/eula/）をご確認ください。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。