都会に佇むリトリート空間。自然栽培の米ぬか酵素浴＆セレクトショップ「SHIBAURA 酵素浴サロンJun」が東京都港区に2月11日（水）誕生

GEMS UNITED合同会社（本社：東京都港区、代表：大曲加七子）は、2026年2月11日、東京都港区（田町駅徒歩10分）に、自然発酵で発熱させた天然米ぬかに包まれながら整える、酵素浴を中心とした美容サロン、「SHIBAURA 酵素浴サロンJun」をオープンいたします。

本サロンは、年齢や職業、ライフステージを問わず、自然の力を活かした酵素浴体験を通じて、人が本来持つ回復力や前に進む力を引き出し、人々をエンパワーメントすることをテーマとした都市型リトリート空間です。現地での取材・体験取材も可能です。

■ SHIBAURA 酵素浴サロンJun とは

SHIBAURA 酵素浴サロンJun は、都会の中で味わう「発酵リトリート」をコンセプトに、古くから日本に根付く「酵素浴」を楽しむことができる美容サロンです。

店内は、日本旅館をイメージした落ち着きある空間。木の温もりとやわらかな照明に包まれ、都会にいながら、心と身体がほどけていく時間を過ごせます。

田町駅から徒歩10分という好アクセスでありながら、日常の喧騒から一歩離れ、自分自身に立ち返るための場所です。

▲落ち着いた雰囲気の中、浸かれる酵素風呂

■ 自然発酵の力で、身体をやさしく温める「酵素風呂」

▲入浴後は、和モダンな個室空間でリフレッシュ（写真上から順に、檜の間・井草の間）

酵素浴は、自然発酵によって生まれる熱を利用した温浴です。「SHIBAURA 酵素浴サロンJun」では、オーガニック米ぬかやハーブを独自に調合して使用しています。



米ぬかは、“人にも地球にもやさしく”という思いから「おかやま自然栽培米」の米ぬかを選びました。生産元であるNPO法人岡山自然栽培実行委員会は、無農薬・無肥料・無堆肥の『奇跡のリンゴ』で知られる木村秋則さんから直々に指導を受け、生産から流通まで一貫体制を構築されています。

自然の香りに包まれながら、贅沢な癒し時間をお過ごしください。

体験プラン

◎極Jun コース：12,000円（税込）

・酵素風呂 入浴

・お米由来のスキンケアセット利用

・2種より選べるフェイスパックセット（酒粕パックor幹細胞パック）

・入浴後のインナーケアセット（青汁or甘酒）



◎Jun コース：9,800円（税込）

・酵素風呂 入浴

・お米由来のスキンケアセット利用



◎Jun コース （スキンケアなし）：8,800円（税込）

・酵素風呂 入浴

お得な回数券や、大切な方へのプレゼント用にギフト券もご用意しております。

酵素風呂体験の流れ（60～90分前後）

着替え

まずは着替え。使い捨て下着をご着用ください。入浴前の水分補給、塩分補給も忘れずに。

酵素浴

酵素浴槽に仰向けで横になり、米ぬかで全身を覆います。10-15分ほど入浴いただきます。

シャワー

米ぬかを洗い流します。肌にスクラブしながら洗い流すのがおすすめです。

２次発汗

こだわりの個室で癒されながら発汗を促します。顔パックや水分補給で全身に潤いを。

■ こだわり素材のアイテムを揃えた小売ブース

また小売ブースでは、無添加で安心して取り入れられる商品をご用意。酵素浴の後は、身体が整っているためやさしく心地よく取り入れられるものがおすすめです。素材や製法に配慮し、日常の中でも気持ちよく選べる、心がときめくこだわりの商品をセレクトしています。

例）

・水原希子氏プロデュースブランドより「ハマナスローズバーム」

・日本酒の酒粕から作った酒粕フェイスマスク

・岩手県産有機米を使用した発酵スキンケア 等

■ 店長紹介

▲小売販売エリアの一部長田 店長

看護師として10年以上の経験を持つ。医療の現場で多くの人の人生と向き合ってきた経験を活かし、Junでの施術を行う。

「当店を尋ねる理由はお客様それぞれに、あると考えています。一人ひとりと丁寧に対話し、その人らしく健やかに過ごせるお手伝いができたら嬉しいです。」

■ 代表紹介

大曲加七子

幼少期よりバレエ、ダンスに打ち込む。高校卒業後はイタリア留学を経て大学に進学、飲食店や営業職を経て独立。誰もが「その人らしくあること」を軸に、人々をエンパワーメントする事業づくりを心がけている。

■ 店舗概要

店舗名：SHIBAURA 酵素浴サロンJun

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目5-9

アクセス：JR「田町駅」徒歩10分

オープン日：2026年2月11日

営業時間：10:00～22:30（最終予約枠21:00～）

HP：https://jun-kosoyokusalon.com/

※週1でメンズデーを設定・通常営業日は女性のみ利用可能

