あなたの“とっておき”が本人に届く！シーホース三河、Bリーグバレンタイン連動企画「元澤誠フォトコンテスト」をSNSでスタート

今シーズンも「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」が開催され、シーホース三河からは#5 元澤誠選手がエントリーしています。1月28日(水)のホームゲームでは、写真展(#ニコニコせい #シリアスせい 展)を開催いたしました。

そこで、ファン・ブースターの皆さまとさらにBリーグバレンタインを盛り上げることを目的に、フォトコンテストを実施いたします。賞品は、実際にホームゲームの写真展で使用したパネル！本格的なカメラはもちろん、お手持ちのスマートフォンで撮影された写真も大歓迎です。ぜひ、あなたが撮影したとっておきの1枚をご応募ください。ぜひ応募して、一緒にバレンタインを盛り上げませんか！？

フォトコンテスト詳細

〇テーマ

#シリアスせい または #ニコニコせい

〇応募方法・期間

- あなたのとっておきの #シリアスせい または #ニコニコせい のどちらか一方のみの写真をSNS(XまたはInstagram)で投稿してください。- 投稿には、指定のハッシュタグを5つ付けてください。指定のハッシュタグ#シリアスせい または #ニコニコせい (あなたの写真に合った方を選択してください）#シーホース三河 #BUMP #Bリーグバレンタイン #元澤誠- 応募期間は、2月4日(水)～2月10日(火)までといたします。

#ニコニコせい をお選びでかつXで応募される方は、ぜひ#スマイルまみれ賞 をつけて、スマイルまみれ賞への推薦もお願いいたします。

※同一アカウントや媒体による投稿回数の制限はなく、投稿いただいたもの全てが有効となります。ただし、1投稿につき、1枚の写真を投稿するようお願いいたします。

※同一アカウントから、#シリアスせい #ニコニコせい どちらも応募可能となります。

※シーホース三河に在籍している期間の写真を用いて、ご応募お願いいたします。

★審査基準★

#5 元澤誠選手が選びます！

〇賞品

元澤誠選手直筆サイン入りのパネル（計8名）

お受け取りは、4月のホームゲームにてお願いいたします。

- 4/8(水) vs.広島ドラゴンフライズ @ウィングアリーナ刈谷- 4/11(土),12(日) vs.名古屋ダイヤモンドドルフィンズ @スカイホール豊田- 4/25(土),26(日) vs.三遠ネオフェニックス @ウィングアリーナ刈谷

※パネルは1/28(水) 長崎戦で実際に使用した写真展のものです。多少の傷や汚れがあります。また、賞品の写真はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。

※お渡し場所・時間については当選発表後にお伝えいたします。

〇受賞作品発表

3月上旬にWEBサイトにて発表を予定しております。発表の際は、対象のSNS、アカウント名と応募写真を使用する場合がございます。

注意事項

- ご応募いただいた写真は、シーホース三河のPRなどで使わせていただく場合がございます。- SNS拡散後のトラブルはシーホース三河では負いかねます。- SNSなどで拡散しても良い写真を投稿ください。- 人物の映り込みなど個人情報が映り込む場合は、必ず上記の条件について承諾をもらってご参加ください。