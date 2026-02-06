伯東、石けんで落とせる「TAEKOサンスクリーン」フィッシングショーOSAKA出展のお知らせ

伯東株式会社

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード 7433）は、2026年2月7日（土）、2月8日（日）インテックス大阪にて開催される「フィッシングショーOSAKA2026」のスミスブース(https://www.smith.jp/info/osaka2026/osaka2026.html)（６号館Aゾーン）にてTAEKOサンスクリーンを出展いたします。

◆TAEKOサンスクリーンとは…

自社開発した高保湿成分「アルカリゲネス産生多糖体」を配合した、紫外線吸収剤・揮発性油剤・界面活性剤フリーの石けんで落とせる日焼け止め。サンゴ礁に有害な成分を含まないだけでなく、目にしみたり、日焼け止め特有の匂いやベタつきもなく、石けんで落とせます。釣り具の劣化もさせにくい処方で、長時間の釣行でも快適な使い心地です。

◆イベントブースにてトークショーやサンプリングを実施

スミスブースでは、世界中を釣り歩くルアーフィッシングのエキスパートヒロ内藤氏をはじめ、ゲストアングラーによるトークショーも予定しております。

TAEKOサンスクリーンのサンプリングや、コラボステッカーが手に入るチャンスも…ぜひブースへお越しください。

◆開催概要

開催日：2月7日（土）・8日（日）9:00～17:00

会場：インテックス大阪／6号館A・Bゾーン・ 3号館・4号館（大阪市住之江区南港北1丁目5-102）

入場料：一般／当日 2,000円（税込）、一般／前売 1,800円（税込）、高校生以下入場無料

※詳しくはフィッシングショーOSAKA2026ホームページ(https://www.fishing.or.jp/)をご確認ください

〇 株式会社スミスについて

株式会社スミス(https://www.smith.jp/)は、ブラックバス、トラウト、ソルトウォーターなど多岐にわたるジャンルの釣り具（ロッド、リール、ルアー）の輸入、製造、販売を行う日本の老舗メーカーです。1970年代からバス釣りやトラウトシーンを牽引しており、信頼性の高い製品を提供し続けています。

伯東株式会社

（https://www.hakuto.co.jp）

伯東は1953年の創業以来、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーとして、皆様のご愛顧とご支援により順調な発展を遂げてまいりました。

伯東は、「人と技術で広く世界を結ぶ」をモットーとし、先進のテクノロジーで産業社会の未来を切り拓くため、最適なソリューションを提供してまいります。また、エレクトロニクス×ケミカル領域、商社×メーカーのハイブリッド企業としてのシナジーを発揮し、独自の価値を創出してまいります。