【事例紹介】ユーザーの登録単価を4ヶ月で目標達成！キャリーミーのプロ人材が広告運用の改善を支援

株式会社Piece to Peace（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、プロ人材をアサインして、株式会社プラグ様の広告運用の改善を支援いたしました。

社内の広告運用のスキル不足を解消し、AIサービスのユーザー登録者の増加に成功した事例を記事にて紹介しています。

■ 株式会社プラグ様について

AIを活用して高機能なデザイン生成と評価を実現する「Crepo(クレポ)パッケージデザインAI」の開発をはじめ、マーケティングリサーチや製品企画支援などを展開しています。

■ 抱えていた課題

■ 成果

- 広告運用に精通した社員がいなかった- 社内に広告に関するナレッジが不足していた- 4ヶ月でユーザー登録単価の目標を達成できた- ユーザー登録数の目標もクリア間近となった- 社内に広告に関する知見を蓄積できた

広告の運用、改善などの実務を行いながら社内の広告に関するナレッジ習得にも貢献させていただきました。

■ 営業部アカウントエグゼクティブの永久様コメント（一部抜粋）

サービスのユーザーの登録単価目標を約4ヶ月で達成するなど目覚ましい成果を記録しており、結果的には大満足です。

登録者数の目標にも近づいていますから、今後は広告による貢献が拡大しそうで期待しています。さらに、社内に広告に関する知識やノウハウの蓄積にもつながっています。

広告に関する数字の見方やどう改善していけばいいのか、広告出稿の仕組みや広告でできること・できないこと、などプロ人材に伴走していただき、社内の知見に厚みが増していますから、これからもご支援いただきたいと考えています。

