日本初出展で注目を集めた「Kardex StarterGrid」展示会で見えた、日本市場における新たな自動化ニーズ

スイスに本社を置き、自動倉庫や部品保管システムなどを通じて、工場・物流現場の省人化や作業効率化を支援するKardex は、2026年1月21日～23日に開催された ファクトリーイノベーション Week 2026 に初出展しました。会期中は多くの来場者がブースを訪れ、会場は終始盛況となりました。

セミナーも含め、多くの来場者が足を止めた展示

Kardexのブースでは、製品の展示は行わず、デモ動画を用いた運用イメージの紹介を中心に展示を構成しました。

また、会期中に実施したセミナーにも多くの来場者が聴講し、工場や物流現場における自動化・省人化への関心の高さが改めてうかがえる機会となりました。

同イベントセミナーにて講演を行ったKardex Japan株式会社AutoStoreビジネスマネージャーの青木文康

展示やセミナーを通じては、

「初期投資を抑えながら自動化を始めたい」

「将来の拡張を前提に、段階的に導入したい」

といった、日本市場ならではの現実的な課題やニーズが多く寄せられました。

高い関心を集めたKardex独自のStarterGrid

中でも、Kardexが独自に提供する自動倉庫ソリューション StarterGrid(https://info.kardex.com/ja-jp/system-page/general/autostore-starter-grid) には、特に多くの関心が集まりました。

多くの関心が寄せられたKardex StarterGrid

StarterGridは、AutoStore技術をベースとしながらも、

- スモールスタートを前提とした導入設計- 限られたスペースへの対応力- 将来的な拡張を見据えた柔軟な構成

といった特長を備えた、Kardexならではのパッケージソリューションです。

今回の展示会では、実機ではなくデモ動画を通じて、導入後の運用イメージや拡張の考え方を具体的に紹介しました。その結果、「自社の現場に当てはめて検討しやすい」「段階的な自動化を検討するうえで現実的な選択肢」といった声が多く寄せられました。

日本市場に向けた今後の展開

Kardexは、ファクトリーイノベーション Week 2026で得られた来場者の声を踏まえ、日本市場における工場・物流現場の課題解決に今後も取り組んでいきます。

StarterGridをはじめとするソリューションを通じて、現場に寄り添いながら、無理のない自動化の実現を支援してまいります。

また、本展示会を通じ、Kardex JapanのAutoStoreビジネスマネージャーである青木文康は次のように述べています。

「日本国内外の製造業および物流業の生産工場や倉庫を見てきた経験から、特に人手を要するピッキング工程は、品質やビジネスの継続性に加え、利益の源泉でもあると感じています。 今回の日本での展示会初出展を通じて、大手企業のみならず中小規模のお客様からも高い期待を寄せていただいていることを実感しました。 今後も、皆様の生産性向上と競争力強化に貢献できるよう、最適な提案を行ってまいります。」

Kardexについて

Kardexは、世界的なイントラロジスティクス・ソリューションのリーディング企業です。高可用性と低総所有コストを実現する自動化製品やライフサイクルサービスを提供し、ASRSによるスマートな自動化を支援します。AutoStoreのグローバルパートナーとして柔軟な保管・オーダーフルフィルメントを提供し、世界30カ国以上で約2,700名が活躍しています。

