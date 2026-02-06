【ペンロボ屋さん】手書きロボットの機能が改善！書体数７種類に拡充し、対応文字数大幅増加！！

takamari

takamari（所在地：北海道札幌市、代表：水正 貴彦）が運営する「ペンロボ屋さん」では「文字生成機能の改善」と「書体データの拡充」、「新プラン」を同時にリリースすることをお知らせいたします。

・文字生成機能改善点

Stdライセンス ：タイピングで印字データ作成

・複数行のテキスト文面を一括でロボット用書体に変換が可能に

・文字の間隔一括調整機能

・空白スペース作成機能

Proライセンス ：顧客リストなどCSVデータの取り込みで一括で複数印字データ作成（宛名など)

・印字位置ごとに文字サイズ、文字間隔が設定可能に

・文字の間隔一括調整機能

・空白スペース作成機能

Proライセンス概念図

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=czjr8L6mATA ]

ロボットが書いている様子

・書体データ改善点

・男性書体１、男性書体２追加

・各種書体収録漢字数追加

印字サンプル書体別収録数

・新プラン追加

Starterプラン、Liteプランが新たに登場

プラン表

ロボットによる手書きサービス「ペンロボ屋さん」について

「ペンロボ屋さん」は手書きロボットによる筆跡複写・書体印字、ロボット販売・レンタルサービスです。（公式HP：https://penrobo.com/）

実際にご利用いただいたお客様からは「手書きのDMにして反響が大きくなった」と大変ご好評いただいており、新規顧客の獲得や、既存顧客の満足度向上への貢献が期待できます。

また、筆耕を外注している企業様にとっては、「ペンロボ屋さん」を導入することで筆耕を内製化することができ、コストダウンが実現も見込めます。

情報セキュリティの関係で顧客リストを外部に持ち出せない場合などにも効率的に内製化することができます。

お問い合わせ :https://takamari.f-form.com/penroboサンプル動画 :https://penrobo.com/video/takamari/ペンロボ屋さん

【代表】：水正 貴彦

【設立】：2018年10月

【事業所在地】：北海道札幌市北区麻生町3-2-4-206 GTS内

【事業内容】： ・「ペンロボ屋さん」の企画・運営

・ITコンサルティング

・中小企業向けクラウド活用支援

・情報セキュリティ強化支援

・情シス支援

【takamariホームページ】 ：https://takamari.jp/

【ペンロボ屋さんホームページ】：https://penrobo.com/



【概要】：

北海道札幌市を中心とした地域で活動。

約25年間、複数会社の情報システム部門に従事、現在は部門長に至る。企業に適したITサービスを導入・選定することで、業務効率化、情報セキュリティ強化を最大限に発揮。

2018年よりさらなる成長を求め、個人事業主「takamari」として活動。

バックオフィス部門とは違い営業やマーケティング、サービスの提供など、事業全体を運営する経営層としての視野を広げるができた。ビジネスの全体像を把握することができたので、クライアントのニーズを的確に捉え、より効果的なビジネス戦略を提案することを今後も追及。2022年経済産業省の「DX認定事業者」に認定、2024年更新。