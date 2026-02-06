【長野市 飯綱高原】遊んで、味わって、冬を満喫する期間限定フェア「nagano forest village Winter Fair」開催
nagano forest village(https://naganoforestvillage.eternal-story.com/) （所在地：長野県長野市、運営：eternal story株式会社(https://eternal-story.com/) 代表取締役：村上 達哉）は、「nagano forest village Winter Fair」を2026年2月7日（土）から2月28日(土)まで期間限定で開催いたします。
本イベントでは、冬ならではの限定商品やスノーアクティビティ体験、週末限定企画を展開。
県内のお客様はもちろん、観光で長野を訪れる方や家族連れ・カップル層にも、冬の飯綱高原の魅力を存分に体感していただける内容となっています。
飯綱高原の魅力
長野市街地から車で約25分の場所に広がる飯綱高原は、四季折々の自然を身近に感じられるエリアです。標高約1,000mに位置し、冬には一面の雪景色が広がり、街中とはまったく異なる静けさと澄んだ空気に包まれます。
日常を離れ、自然の中でゆったりと流れる特別な時間をお楽しみいただけます。
市街地からのアクセスが良く、気軽に行ける自然体験リゾートとして多くの方に親しまれています。
イベント概要
そり遊び
スノーチューブ
■nagano forest village「 Winter Fair」
開催日：2026年2月7日(土)～28日(土)
開催時間：9:00～17:00
(１) スノーアクティビティが充実！
利用時間：9:00-17:00
受付：アクティビティ棟
料金：
【平日】※２時間制
・そり：小200円(税込) 大300円（税込）/１台
・スノーチューブ：700円（税込）/１台
【土日祝】※各アクティビティが２時間乗り放題
・そり/スノーチューブ/スノーバイク：700円（税込）
土日祝にスノーアクティビティを体験してくれたお客様へ当日カフェレストランで使用できる「ジェラート50円引き券」プレゼント！
(２) 信州の美味しいものを旅の思い出とともにプレゼントやお土産品に！
ウィンターフェア期間中、マルシェでは限定仕様の特設ブースを設置いたします。
飯綱高原に自生する白樺を使用した、冬らしい装いで飾った空間の中で、信州ならではのおすすめ商品を多く取りそろえました。
バレンタインギフトにもぴったりな、季節感あふれるラッピングでご用意しています。
スノーショコラ（まるごと）
スノーショコラ（カット）
(３) 週末限定のりんご飴「スノーショコラ」
信州産りんごの爽やかな酸味をなめらかなチョコレートがやさしく包み込む、冬のひとときを彩る数量限定の特別なスイーツです。
料金：カット/丸ごと 800円（税込）
販売期間：土日祝日
ログキャビン
こたキャン
(４) 平日がお得！冬の宿泊1,000円OFFキャンペーン
ウィンターフェア期間中の平日限定で、対象の宿泊プランが1,000円引きになるお得なキャンペーンを実施します。静かな冬の飯綱高原をゆったり楽しめるのは平日ならでは。
あたたかなテントの中でこたつで過ごせる“こたキャン宿泊プラン”や、木のぬくもりを感じる“ログキャビン（ベッド付き）プラン”で、雪景色に包まれた冬の高原ステイを、より気軽にお楽しみいただけます。
対象プラン：こたキャン宿泊プラン(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001373&pl=PL00037297&ci=20260202&co=20260203&rmcd001=RM00011708&rm001=1<001=0_7_8&lnum001=1_0_0&sumrm=1&way=1&cinon=true&dpck=false&DPCheckEnable=false) ・ログキャビンベッド付きプラン(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001373&pl=PL00039611&ci=20260202&co=20260203&rmcd001=RM00007302&rm001=1<001=0_7_8&lnum001=1_0_0&sumrm=1&way=1&cinon=true&dpck=false&DPCheckEnable=false)
見つけて！あそんで！ふれあう！雪あそび体験Day
[表: https://prtimes.jp/data/corp/168243/table/22_1_f1f795357ca7050f7dda39df6fe413e9.jpg?v=202602061121 ]
施設概要
カフェレストランで販売しているりんご飴
お土産や調味料など多く販売
飯綱高原の大座法師池のほとりにたたずむnagano forest village。
森の駅Daizahoushiと5つのフィールドからなる自然体験リゾートです。
森の駅「Daizahoushi」のマルシェでは、地元で採れた新鮮な野菜をはじめ、信州ならではのお土産品や調味料などを幅広く取り揃えています。
現地で食材を調達できるため、手ぶらで気軽にキャンプを楽しめるのも魅力です。
併設のカフェレストランでは、マルシェで販売している地元野菜を活かしたメニューを豊富にご用意。
りんごの旬の時期には、信州産のりんごを使用した、外はパリッと中はジューシーな「りんご飴」が人気です。
また、全天候型の屋内アクティビティにはツリーハウスなどの遊具があり、雨の日や寒い日でもお子さまが思いきり遊べる環境が整っています。
このほかにも、キャンプなどのアウトドア体験や季節に合わせたイベントなど、自然の中で楽しめる多彩なコンテンツを展開しています。
[nagano forest village]
施設名：（ナガノ フォレスト ヴィレッジ）
所在地：〒380-0888 長野県長野市上ヶ屋2471-608
開業日：2022年4月
主な施設・エリア構成：
▶nagano forest village
・キャンプフィールド/アドベンチャーフィールド/アスレチックフィールド/レイクフィールド/グラスフィールド
▶森の駅Daizahoushi
・グローサラント棟（マルシェ・カフェレストラン）
・アクティビティ棟（屋内アクティビティ・キャンプ受付・多目的ホール）
▶フォレストアドベンチャー・長野(https://foret-aventure.jp/park/fa-nagano/)
営業時間：
【屋内アクティビティ】
9:00～17:00
【マルシェ】
9:00～17:00
【カフェレストラン】※12/31～2/28までの期間は下記の営業時間になります。
■祝日を除く日曜日～木曜日 9:00～17:00 (LO 16:30)
■金・土曜日および祝日 9:00～21:00 (LO 20:00)
※駐車場・公衆トイレ 24時間利用可
公式ホームページ：https://naganoforestvillage.eternal-story.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/nagano_forest_village/