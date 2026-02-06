『OPUS 星歌の響き』のPlayStation(R)5移植決定記念！「あみあみ」が台湾の人気インディーゲームスタジオ「SIGONO」とコラボ！限定グッズが続々登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、台湾発のインディーゲームスタジオ「SIGONO」が手がける『OPUS 星歌の響き -Full Bloom Edition-』の PlayStation(R)5（PS5）移植決定を記念し、「SIGONO」のライセンス許諾および監修のもと、OPUS シリーズをモチーフにした限定グッズ全 17種の予約販売を決定いたしました。

また、今回ご紹介する製品は海外からもご購入いただけます。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

【商品の一部をご紹介】

■OPUS 星歌の響き ピンバッジセット 龍脈協会＆鉱連/1,580円（税込）

■OPUS 星歌の響き ピンバッジセット 巫女＆瀛海/1,580円（税込）

■OPUS 地球計画 アクリルキーホルダーセット/1,680円（税込）

■OPUS 魂の架け橋 アクリルキーホルダーセット/1,680円（税込）

■OPUS 星歌の響き アクリルキーホルダーセット/2,480円（税込）

■OPUS 星歌の響き アクリルスタンド エイダ/1,980円（税込）

■OPUS 星歌の響き アクリルスタンド リバク/1,980円（税込）

■OPUS 星歌の響き アクリルスタンド ラミア/1,980円（税込）

■OPUS 地球計画 アクリルジオラマ/2,200円（税込）

■OPUS 魂の架け橋 アクリルジオラマ/2,200円（税込）

■OPUS 星歌の響き アクリルジオラマ/2,200円（税込）

■OPUS クリアファイル3枚入りセット/1,680円（税込）

■OPUS 地球計画 ポストカードセット/980円（税込）

■OPUS 魂の架け橋 ポストカードセット/980円（税込）

■OPUS 星歌の響き ポストカードセット/980円（税込）

■OPUS 地球計画 デスクマット/3,300円（税込）

■OPUS 星歌の響き デスクマット/3,300円（税込）

※2026年台北国際動漫節にて先行販売予定です。

■SIGONO公式サイト：https://www.sigono.com/

■販売・企画・発売元：あみあみ（大網株式会社）

Licensed by (C) SIGONO

【店舗情報】

