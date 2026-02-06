【愛媛限定栽培】“愛媛で人気の隠れ名品”、全国ではまだ希少な柑橘『甘平（かんぺい）』-老舗農園「かじ坊」より産地直送で数量限定発売

株式会社TeN

株式会社TeN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：廣瀬由典）が運営する食のオンラインショップ「イミコトマルシェ」は、柑橘王国・愛媛で50年以上の歴史を重ねる老舗農園「かじ坊」が育てた希少柑橘『甘平（かんぺい）』の販売を開始しました。

甘平は愛媛県のオリジナル品種で、愛媛で高い人気を誇る一方、全国的にはまだ流通が限られ、知名度が十分に広がっていない“隠れ名品”です。今回、旬の味わいを産地直送でお届けし、数量限定で販売します。

■愛媛で高人気、全国ではまだ希少-“隠れ名品”の甘平とは

甘平は、【西乃香】と【ポンカン】を掛け合わせて誕生した愛媛県の希少品種。愛媛でのみ栽培が許されたオリジナル柑橘として、産地ならではの魅力が詰まった一品です。

甘平が希少とされる理由のひとつは、栽培が非常に難しく、生産者が限られる点にあります。収穫量が多くなく、市場に出回る数も少ないため、出会える機会が限られる貴重な柑橘として知られています。愛媛県内では贈答用としても人気が高く、「旬を待って買う」ファンも多い一方、県外ではまだ手に取る機会が少ないのが現状です。

味わいの特長は、濃厚で力強い甘みと、ひと口目から伝わるシャキッとした食感（粒立ちの良さ）。酸味が少ないため甘さが際立ち、デザート感覚で楽しめます。さらに、薄い皮で手でむける／種なし／内皮ごと食べられるなど、食べやすさにも優れています。見た目は“つぶれたように平たい”独特のフォルムで、箱を開けた瞬間に話題になるプレミアム柑橘です。

■老舗農園「かじ坊」のこだわり

「かじ坊」は、生産者自身が農業指導員としての知識と経験を持ち、土づくり・肥料設計・農薬管理・摘果など栽培の細部までこだわり抜いています。肥料には、愛媛県産の牡蠣殻をはじめとした地産地消の有機肥料を活用。土地の特性を踏まえ、果実に必要な栄養を丁寧に与えることで、甘さの中に爽やかな香りが立つ仕上がりを目指しています。

また、農薬はGGAPの考え方に基づき必要最小限に抑え、皮まで安心して食べられる品質を追求。収穫・選別も手作業で行い、「誰が食べても安心できるみかんづくり」を長年守り続けています。

▼商品購入はこちら

● 愛媛県産かじ坊の甘平（2kg）

● 愛媛県産かじ坊の甘平（4kg）

購入はこちらから :https://imikoto-marche.jp/link.php?code=tyRxY5vr購入はこちらから :https://imikoto-marche.jp/link.php?code=BSSMVGiu販売担当者コメント

「愛媛では人気でも、県外ではまだ出会いにくい甘平を産地直送でお届けします。数量限定のため、ご褒美やギフト用途は早めのご利用をおすすめします。」

「イミコトマルシェ」は、「イミがあるコト」をテーマに、生産者のこだわりや商品が持つ意味などを伝え、食を通じた「美味しい体験」を提供しているオンラインショップです。自社ブランドとしてグルテンフリーの雑穀をメインとした「kokuu」シリーズなどの商品を取り扱っています。

公式サイト： https://imikoto-marche.jp/

【株式会社TeNについて】

株式会社TeNは、Webマーケティングを中心に、自社プロダクトやサービスを生み出し、そこで培った経験や技術を用いて「新しい誰かと新しい何か」を創造し続ける会社です。

自社の事業拡大や時代の流れに合わせ、商品やサービスを持つ「メーカー」として、またそれらに伴い販促物を制作する「プロダクション」としてあらゆるプロダクトを作り続けており、LP表示速度改善ツール「LandingHub」、こだわりの食のオンラインショップ「イミコトマルシェ」、コーヒーの自宅焙煎機ブランド「weroast HOME ROASTER」などを運営しております。

幅広い経験とテクノロジーを活かし、常に時代に即した新しいソリューションを提供しています。

株式会社TeN https://www.andco.group/