東大発AIスタートアップのTricoLogicが野村證券と連携、大阪の中小企業経営者向けAI/DX研修を開催

株式会社TricoLogic

■ 研修実施の背景

近年、AI技術の急速な発展により、中小企業においてもAI・DXの導入が経営課題として注目されています。一方で、「何から始めればいいかわからない」「自社に合った活用方法がわからない」といった声も多く聞かれます。

本研修は、中小企業経営者に対し、AI/DXの具体的な活用事例を紹介するとともに、AI時代における新たな投資・事業機会として当社が運営する学習塾「ミライ式」のフランチャイズ加盟を提案する機会として開催いたしました。

■ 研修概要

日時：2026年1月26日（月）15:00～16:00

会場：野村證券 大阪支店

参加者：中小企業経営者

内容：AI/DX活用事例の紹介、ミライ式FCの事業説明

■ 研修の成果

参加者からは「具体的な事例が参考になった」「AI活用の可能性を感じた」といった声が寄せられ、研修後には「すぐにでもAI/DXを導入したい」「ぜひ教育FC事業に加盟したい」といったお声を複数いただくなど、大変ご好評をいただきました。

■ 今後の展開

当社は今後も野村證券様との連携を皮切りに、金融機関をはじめとしたパートナー企業との協業を推進し、中小企業経営者向けのAI/DX研修を全国で展開してまいります。また、AI技術を活用した教育サービスの全国展開を加速し、「世界中のエデュケーションをアップデートする」というミッションの実現を目指します。

■ 会社概要

株式会社TricoLogic

所在地：大阪府大阪市北区堂山町1-2 R&Eビル2階北室

代表者：代表取締役CEO 西尾彰将

設立：2019年8月

事業内容：学習塾「ミライ式」の運営、企業向けAIソリューション開発

URL：https://tricologic.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社TricoLogic

広報担当：

E-mail：info@tricologic.co.jp

TEL：070-9148-2121