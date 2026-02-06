議事録作成ツール「YOMEL」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」のAI議事録自動作成ツール 部門で「High Performer」を初受賞

株式会社PKSHA Infinity

株式会社PKSHA Infinity（読み：パークシャ・インフィニティ、本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 慎吾）が開発・提供する議事録作成ツール「YOMEL」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：黒野 源太）が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、顧客満足度が優れていると評価された製品が選ばれる「High Performer」を当社として初めて受賞いたしました。

ITreview Grid Award 2026 Winterとは

「ITreview Grid Award 2026 Winter」のAI議事録自動作成ツール 部門で「High Performer」を初受賞

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォームで「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

ITreviewでは、四半期に一度、投稿されたレビューをもとにユーザーから支持された製品を表彰する「ITreview Grid Award」を行なっています。1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。High Performerは、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号です。

「YOMEL」はAI議事録自動作成ツール部門において、PKSHA Infinityとして初めての「High Performer」を受賞いたしました。

なお、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の詳細は、公式サイト(https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html)よりご覧いただけます。

▼YOMELの受賞カテゴリ

▼YOMELのレビューはこちら

▼ユーザーの声（一部）

AI議事録ツール「YOMEL（ヨメル）」とは

YOMEL(https://ai.yomel.co/gijiroku?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease)は、社内外を問わずあらゆる「会議」をよりスムーズにし、議事録作成の工数削減を実現するサービスです。専用アプリをインストールすると、ワンクリックで録音、文字起こし、AI要約などを自動で行うことができ、会議後すぐに約9割の議事録が完成します。会議システムを変更する必要はなく、普段使用しているZoomやGoogleMeet、Teamsなどの会議ツールをそのままお使いいただけます。YOMELには、独自開発の高精度な音声認識エンジン「Olaris」が組み込まれており、これによって自然会話や自動話者分離を可能にしています。

導入企業数は1,500社以上（2026年1月末時点）にのぼり、大企業から中小企業、スタートアップまで業界・業種を問わず幅広い用途でご活用いただいています。

＜主な導入実績（社名五十音順、敬称略）＞

小野薬品工業、カナデビア、ギークス、コニカミノルタジャパン、GMOペパボ、JR九州駅ビルホールディングス、住商インテリアインターナショナル、東洋埠頭、名古屋大学、日神管財

YOMEL公式サイト :https://ai.yomel.co/gijiroku?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

株式会社PKSHA Infinityについて

PKSHA Infinityは「無駄な仕事をなくす」をビジョンに掲げ、会議や業務記録にかかる非効率な作業をAIで代替・効率化する SaaSプロダクト「YOMEL」を開発・提供しています。YOMELは単なる文字起こしにとどまらず、会議の要点・決定事項・アクションを自動抽出し、“活用される議事録”を生成することで、企業の業務変革やナレッジマネジメントを支援することを目指しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社PKSHA Infinity

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル 7F

代表者：代表取締役 森 慎吾

設立 ：2019年10月23日

URL ：https://infinity.pkshatech.com/

事業内容： AI SaaSの開発および運営