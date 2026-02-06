【2026年2月14日】結婚相談所開業・副業を検討の方向けオンラインセミナー【開業３年以内のTMSトップアワード受賞者が教える、結婚相談所の作り方】
【セミナーのお申し込みはこちらから】
開催日時：2026年2月14日（土）11時00分～12時00分
https://kaigyo.nakoudonet.com/setsumeikai-owner/?post_id=113417
※Zoomを用いたオンライン開催となります。
会場：オンラインにて実施
講師：結婚相談所レオン 瀬戸先生
大阪エリアで相談所運営をされている、結婚相談所レオン 瀬戸先生（https://www.el-rey-leon.jp/）より誰もが気になる、選ばれ続け、入会と成婚を生み出す結婚相談所運営の裏側についてお話いただきます！当日、質問や疑問がありましたらお答えいただけますので、是非ご参加ください。
※結婚相談所のご開業を検討されている方必見のセミナーとなります。現在結婚相談所運営をされている方は対象ではございません。
▼セミナーに関するお問い合わせ先はこちら▼
TMS 全国結婚相談事業者連盟事務局
お問い合わせフォーム：https://www.nakoudonet.com/kaigyo_contact/
電話番号：050-1746-3887
会社名：株式会社TMS
本社所在地：〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-2-7御堂筋ジュンアシダビル7F
TEL：050-1746-3887
代表者：代表取締役社長 吉末 育宏
HP：https://www.nakoudonet.com/kaigyo/
