「東京2025デフリンピック」銀メダル獲得！デフサッカー女子日本代表主将・高木桜花選手(袖ケ浦市出身）を表彰しました

（写真左から）中山和哉監督、高木桜花様、粕谷市長

市長特別表彰は、市民又は市にゆかりの深い方のうち、市の名を高めることに寄与し、その功績が顕著である方を表彰するものです。第２５回夏季デフリンピック競技大会 東京2025において、女子サッカー日本代表選手の主将（キャプテン）として活躍し、銀メダルを獲得されました高木 桜花選手を表彰しました。


表彰式日時・場所

令和８年２月２日（月）１０時００分から


袖ケ浦市役所南庁舎２階　そでふれば


市長特別表彰受賞者

高木　桜花（たかぎ　おうか）選手　



プロフィール


袖ケ浦市立昭和中学校、拓殖大学紅陵高等学校を卒業。


令和４年度にブラジルで開催された第２４回夏季デフリンピック競技大会にてデフサッカー日本代表として出場しました。現在は、国際武道大学女子サッカー部で活躍しています。


第２５回夏季デフリンピック競技大会 東京2025では、2得点を決め、チームの主力選手として日本女子デフサッカー界初となる銀メダル獲得に大きく貢献しました。


功績概要

第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025　銀メダル獲得








表彰式及び懇談の様子


手話を交えながらの大会報告

列席者との懇談


日本代表のユニフォーム

列席者との懇談

列席者

・被表彰者　　　　　　　　　　　　　高木　桜花　選手


・国際武道大学　女子サッカー部　　　中山　和哉　監督　


・市長　　　　　　　　　　　　　　　粕谷　智浩


・副市長　　　　　　　　　　　　　　小島　悟


・教育長　　　　　　　　　　　　　　鴇田　道雄


・市議会議長　　　　　　　　　　　　小国　勇　


・市議会副議長　　　　　　　　　　　山口　進　


・総務企画常任委員会委員長　　　　　湯浅　榮　


・文教福祉常任委員会委員長　　　　　佐藤　博文　


・建設経済常任委員会委員長　　　　　稲毛　茂徳　


・部長職