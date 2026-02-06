「東京2025デフリンピック」銀メダル獲得！デフサッカー女子日本代表主将・高木桜花選手(袖ケ浦市出身）を表彰しました

袖ケ浦市（写真左から）中山和哉監督、高木桜花様、粕谷市長

市長特別表彰は、市民又は市にゆかりの深い方のうち、市の名を高めることに寄与し、その功績が顕著である方を表彰するものです。第２５回夏季デフリンピック競技大会 東京2025において、女子サッカー日本代表選手の主将（キャプテン）として活躍し、銀メダルを獲得されました高木 桜花選手を表彰しました。

表彰式日時・場所

令和８年２月２日（月）１０時００分から

袖ケ浦市役所南庁舎２階 そでふれば

市長特別表彰受賞者

高木 桜花（たかぎ おうか）選手

プロフィール

袖ケ浦市立昭和中学校、拓殖大学紅陵高等学校を卒業。

令和４年度にブラジルで開催された第２４回夏季デフリンピック競技大会にてデフサッカー日本代表として出場しました。現在は、国際武道大学女子サッカー部で活躍しています。

第２５回夏季デフリンピック競技大会 東京2025では、2得点を決め、チームの主力選手として日本女子デフサッカー界初となる銀メダル獲得に大きく貢献しました。

功績概要

第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 銀メダル獲得

表彰式及び懇談の様子

列席者

手話を交えながらの大会報告列席者との懇談日本代表のユニフォーム列席者との懇談

・被表彰者 高木 桜花 選手

・国際武道大学 女子サッカー部 中山 和哉 監督

・市長 粕谷 智浩

・副市長 小島 悟

・教育長 鴇田 道雄

・市議会議長 小国 勇

・市議会副議長 山口 進

・総務企画常任委員会委員長 湯浅 榮

・文教福祉常任委員会委員長 佐藤 博文

・建設経済常任委員会委員長 稲毛 茂徳

・部長職