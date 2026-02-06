“モノ”好きなあなたに贈る、一味違う大人のための仮面ライダーアイテム大全！　『平成仮面ライダー　ガジェットアーカイヴス　変身ベルト＆ウエポン辞典』。2026年２月９日(月)発売！

株式会社講談社『仮面ライダーバトル ガンバレジェンズ カード大図鑑 シンクロ神話』（講談社）

仮面ライダーの世界を彩る、ベルトや武器や、専用マシン。そんな仮面ライダーのアイテムからは、どこか未来的だったり異次元の匂いが感じられます。どんな構造なのか、どんな仕組みなのか、子どもの頃「知りたい」と願った方は多いのではないでしょうか？

玩具としては、大人のためのなりきり玩具「COMPLETE SELECTION MODIFICATION」などで、劇中に登場するアイテムを精密に再現した商品が発売されています。しかし、実際に劇中に登場する「現物」を詳しく、しかも複数の作品のものをまとめて堪能できる機会はあまりなかったように感じます。

そうした、変身アイテムの造形美や機能を伝えることにこだわった1冊。それが『平成仮面ライダー ガジェットアーカイヴス 変身ベルト＆ウエポン辞典』です。カバーからして今までの仮面ライダーの本と異質です。黒をベースにしたシックなデザイン、仮面ライダーが一人も表紙に存在せず、変身アイテムのみが並べられている表紙。ただ、アイテム好きの方にはきっと刺さる表紙になっているのではないかと自負しております。

そして、中面です。144pにわたり、平成仮面ライダーのこだわりぬいたアイテムと武器の写真がこれでもかと収録されています。その総数はなんと2000点以上！ アイテムの写真とともに劇中設定を解説。それを使用する仮面ライダーの写真も合わせて掲載しています。既存の書籍ではフォローしきれないことが多い、ベルトや武器の各変形状態やアイテムの装填の有無などといったバリエーションも可能な限り掲載。さらに「ライドシューター」をはじめとしたバイクのスピードメーター周りなどの細かい造形や「ディエンドの音撃棒」といった、レアな写真も多数掲載しています。

あなたの平成仮面ライダー研究に役立つのはもちろんのこと、インテリアとしても飾っておきたい珠玉の一冊です。ぜひお手元に置いて大切に保管＆ご覧ください。

人気の平成仮面ライダーのアイテムの写真が、ふんだんに掲載！

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)東映・東映ビデオ・石森プロ

(C)石森プロ・東映

商品概要

●『平成仮面ライダー ガジェットアーカイヴス 変身ベルト＆ウエポン辞典』

●定価：4950円（税込み）

●体裁：A4取り、カラー144P

●発売日：2026年2月９日

●発行所：株式会社 講談社

ご購入はお近くの書店、ネット書店で