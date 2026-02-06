お花屋さんの味方「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」、ブランドとして本格始動

デュメンオレンジジャパン株式会社

デュメンオレンジジャパン株式会社（以下、当社）は、無花粉ガーベラとして展開してきた「フルーツケーキ」シリーズを、ひとつのブランドとして正式に発表し、その第一歩として日本最大級の花き流通拠点である大田市場にてショーケース展示を実施しました。

ブランドのキーカラーを使ったフラワーベースでポップに演出

当社が扱う切り花品目の一つであるガーベラの「フルーツケーキ」は、これまで生産者や市場関係者の間では“無花粉ガーベラ”として一定の認知を得てきました。一方で、実際に花を扱うフローリストや小売事業者の皆さまにまで、その特長や価値が十分に伝わっていないという課題がありました。

そこで当社は、「フルーツケーキ」シリーズを単なる品種群ではなく、「お花屋さんの現場に寄り添うガーベラブランド」として再定義し、今回あらたにブランドとしての発表を決定しました。

ガーベラ市場の中心を担う「ミニ」タイプのガーベラ

切り花ガーベラ市場において、全体の約70％以上を占めるのが、花のサイズが比較的小ぶりなミニタイプです。「フルーツケーキ」シリーズはこのミニタイプに属し、すでに市場で安定した評価を得ています。

なかでも「オレンジケーキ」や「リモーネケーキ」は、大田市場における年間取扱実績でも上位に位置する定番品種として、多くのバイヤーに支持されています。

人気No.1オレンジケーキ人気No.2リモーネケーキNew ペアケーキ＋定番の赤 リンゴケーキ

当社は日本のガーベラ市場において40％以上のシェアを有していますが、現状に満足することなく、より積極的なマーケティング活動を通じて、市場との接点を広げていくことが重要だと考えています。

※当社調べ（大田市場での取引データおよび当社販売実績をもとに算出）

【 お花を扱う事業者にとっての“実感できるメリット" 】

「フルーツケーキ」シリーズの特長は、現場での扱いやすさにあります。

● 湿気によるカビが生えにくい

● 花粉による花弁の汚れが起こりにくい

● 無花粉のため、フレッシュな印象を保ちやすい

これらの特長により、アレンジメントやブーケの仕上がりを美しく保ちやすく、店頭管理の負担軽減にもつながります。

※栽培環境や個体差により、微量の花粉が確認される場合があります。

【 ブランドメッセージ 】

メインロゴブランドアイコン

今回のブランド発表にあたり、“A Florist’s Best Friend（お花屋さんの味方）” をブランドメッセージとして掲げ、以下のキャッチコピーを展開しています。

「無花粉でキレイさキープ!! お花屋さんの味方、フルーツケーキ」

「花粉汚れ、もう気にしない。キレイさ続くフルーツケーキ」

販促用フライヤー各種

キービジュアルを使ったポスター/ピンクキービジュアルを使ったポスター/オレンジ

【 大田市場でのショーケース展示について 】

本展示では、PCガーベラによる出荷花材を使用し、実際の流通現場を想定した形で「フルーツケーキ」シリーズの世界観と特長を表現しました。

当社は、本ブランドのローンチを起点に、市場展示、フラワートライアル、SNSでの情報発信、リーフレット配布、サンプリングなどを通じて、フローリスト・小売・卸をはじめとする花き事業者との接点を広げてまいります。

【展示協力】

株式会社大田花き

公式ウェブサイト：https://otakaki.co.jp/ Instagram：＠otafloricultureauction(https://www.instagram.com/otafloricultureauction/#)

【展示花材提供】

PCガーベラ

公式ウェブサイト：https://pcgerbera.jp/ カタログはこちらから：https://catalog.pcgerbera.jp/