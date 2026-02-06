【個人投資家向け】「2025年12月期通期決算説明会」開催形式のご案内

ZETA株式会社

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ZETA株式会社(本社：東京都世田谷区)は、2026年2月10日(火)実施の「2025年12月期通期決算説明会」の開催形式について、以下の通りご案内申し上げます。

先日ご案内の通り、機関投資家及び証券アナリストの皆さまを対象に実施しているオンライン決算説明会につきまして、個人投資家の皆さまもご視聴いただける形式といたします。

個人投資家の皆さま向けの視聴用URLは、2月10日(火)15:00に当社Webサイトにて公開予定です。



説明会中に取り上げをご希望のテーマなどがございましたら、事前に当社のIR問い合わせフォーム(https://zeta.inc/contact/ir)よりお寄せください。時間の都合により、すべてのご質問やご要望にお答えできない場合がございますこと、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、機関投資家・証券アナリストの皆さまにつきましては、当社のIR問い合わせフォーム( https://zeta.inc/contact/ir )より、決算説明会への参加をご希望の旨をご連絡ください。

▼機関投資家・証券アナリスト向け詳細

https://zeta.inc/ir-topics/fy2026-1q-8/2026/0114

開催概要

【開催日時】2026年2月10日(火)16時00分～17時00分

【開催方法】オンライン決算説明会

【内容】 2025年12月期通期の業績・事業概要の説明／質疑応答

【説明者】 代表取締役社長 山崎 徳之

▼本件に関する問い合わせ先

IRについてのお問い合わせ：https://zeta.inc/contact/ir

