【フジテレビ】FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』FODにて独占配信決定！主演 飯島直子 先の人生を笑って迎えるための“お守り”のようなコメディドラマ

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、２月24日（火）24時45分より、FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』を独占配信することが決定しました。また、同日時に♯１のみ地上波版を限定放送します。

『こないだおばさんって言われたよ』は、50代に突入した主人公が直面する“あるある”な出来事や気持ちの揺れを、温かくユーモラスに描くコメディドラマです。推しの裏切り、元彼との再会、老眼鏡、親の介護に老後のお金の不安──。次々にやってくる“50代おばさんあるある”に泣き、笑い、人生の節目で立ちすくむ人々の心に「大丈夫、まだまだここから」とそっと寄り添う“お守り”のような物語です。

本作の脚本を手掛けるのは、演劇ユニット「艶∞ポリス」の主宰で全作品の脚本・演出・出演を手掛け、舞台のみならず、ドラマ『ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～』や『替え玉ブラヴォー！』など多数の映像作品の脚本でも活躍する、岸本鮎佳。女性の日常を切り取ったリアルな会話劇に定評があり、本作でも存分に盛り込まれているので、ぜひご期待ください。

主演を務めるのは、数々のドラマや映画で活躍し、長年にわたり国民的人気を誇る飯島直子。1988年のデビュー後、CM『ジョージア』シリーズで“癒し系”として広く支持を集め、ドラマ『智子と知子』、『バスストップ』、『恋を何年休んでますか』、映画『メッセンジャー』、『HOME 愛しの座敷わらし』など多数のヒット作に出演。ドラマ『最後から二番目の恋』シリーズでは、自然体の笑顔や、人間味あふれる温かな佇まいが視聴者の心を捉えました。パーソナリティを務める『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？』（BSフジ）では、ゲストとのトークで見せる彼女の飾らない魅力が好評を博しています。世代を超えて多くのファンを魅了し続ける彼女が、本作では、揺れながらも前を向いて生きようとするドーナツ屋オーナーで独身女性の主人公・三河芽衣子（54）役を、チャーミングに演じます。

芽衣子の高校の同級生で、真面目で優しいが世間知らずな神田頼子（53）役を演じるのは、劇団四季出身で『美女と野獣』や映画『THE 有頂天ホテル』、ドラマ『１１９エマージェンシーコール』など舞台や映像など幅広い表現力を持つ堀内敬子。芽衣子の元彼でカルチャーに精通する元祖パリピ・八海憲伸（53）役には、RHYMESTERとして日本のヒップホップシーンを牽引し、ドラマ『カルテット』でも高評価を得たMummy-D。繊細で自由な価値観を持つ芽衣子の友人でウェブデザイナー・立花カヲル（35）役を、ドラマ『凪のお暇』、『1122 いいふうふ』、『フェイクマミー』などで存在感を放つ中田クルミ。芽衣子のドーナツ屋で働き、年上女性にリスペクトを持つ今時の若者・玉杉謙人（22）役を、ドラマ『最高の教師』、『僕達はまだその星の校則を知らない』などで注目を集める俳優のせりんがフレッシュな存在感で演じます。また、頼子の不倫相手・吉住正男役を舞台やドラマ、映画などで活躍する個性俳優の六角慎司。そして、しっかり者で元ヤンの芽衣子の母・三河時絵（80）役を、『父と暮らせば』などの舞台をはじめ、映画やドラマなど多数の作品で確かな演技力を魅せる梅沢昌代。さらに、テレビ・ラジオ・CM等でマルチに活躍する高田純次が芽衣子の祖父・じいじで天の声を務めるなど、個性豊かな豪華俳優陣が物語に華を添えます。

【コメント】

脚本 岸本鮎佳

「自分のやりたいことを、こんなに自由に書かせていただいたドラマは初めてです。“おばさん”が脇役で描かれることが多い中、50代の主人公が、嘘くさくなく輝けるドラマを作るために、プロデューサー、監督と共にゲラゲラ笑いながら、激しく共感し合いながら、とにかくアイデアを出し合いました。

人間ドッグの話や、リアルなお金の話、大人の恋愛話や、今飲んでるサプリを出し合ったり。この作品は、そんな私たちのリアルなエピソードがたくさん盛り込まれています。そんな中生まれた、主人公の芽衣子を、飯島直子さんが愛らしくユーモアたっぷりに演じてくださっています。観たらきっと前向きな気持ちになれる、歳を重ねるのが楽しみになる（いや本当に）、可愛いドラマが出来上がりました。楽しんでいただけたら幸いです」

三河芽衣子役 飯島直子

「三河芽衣子役を演じさせていただきました飯島直子です。

同世代やこれから50代になっていく世の女性が、肩の力を抜いて心が軽くなってクスっと笑える、年齢を重ねることは素晴らしいことなんだというお守りのようなドラマです！

個性豊かなキャラクターも勢ぞろいしていて、たくさんの“あるある”がいたるところに散りばめられていて、たくさんの方に楽しんでいただけるコメディドラマになっていますので、ぜひご覧いただきたいです」

神田頼子役 堀内敬子

「岸本さんの脚本を読んで、なんでこんなに50代女性の気持ちが分かるの！？とびっくりしました。

悩んだり笑ったり、全部ひっくるめて、パワーがみなぎってくる、素敵な作品です。

撮影では飯島直子さんと同級生役を演じさせていただきました。スタイルが素晴らしくて、気遣いも本当に凄くて、尊敬しかありません。ハードな現場でしたが、スタッフの皆さんが元気で明るくて助けられました。みんなで気合いで乗り切りました。全国のおばちゃんに見ていただけたら嬉しいです」

八海憲伸役 Mummy-D（RHYMESTER）

「今回演じた八海憲伸という男、ちょっとチャラくて胡散臭くて、それでもどこか憎めなくて、果たしてオレにそんな役出来んのかな？と不安だったのですが……しょーじきハマリ役っす！笑。現場では飯島さんの気遣いとスタッフの作るポジティブな空気にとっても助けられました。あー、もっとずっと憲伸でいたかったなあ…」

立花カヲル役 中田クルミ

「軽快な台詞回しがとにかく魅力的で、想像していた方向とは逆へ逆へと振り回されるような、不思議な感覚がありました。私が演じたカヲルのような女性には自分の性格と重なる部分も多く、とにかく現場に入るのが楽しみでした。現場ではずっとギャグが飛び交い、終始ゲラゲラ笑いながら撮影していたのが印象に残っています。飯島さんはとても温和でお話ししやすく、本当に友達のような気持ちでご一緒させていただきました。以前から友達だったのせりんと共演できたことも嬉しく、現場は終始ハッピーなムードでした。年齢や性別といったラベルからは逃れられませんが、その中でどう生きるかは自由だと思います。このドラマを観たあと、日常の中にある小さな幸せや喜びを見つけることが少し楽しくなったり、“友達や彼氏に会いに行きたいな”と思ってもらえたら嬉しいです」

玉杉謙人役 のせりん

「おばさん（あえてこう呼ばせて頂きます）たちが、おばさんならではの悩みや葛藤、好きなことに本気で向き合っていて若者の僕も色々考えることが出来ました。とても素敵なチームでみんなが若者の僕にも平等に接してくれて現場に居やすかったです。ぜひ、幅広い世代に見て欲しい作品です。よろしくお願いします」

三河時絵役 梅沢昌代

「登場人物の会話に生活感がありとてもリアルで面白く、共演の飯島直子さんは、美しく、チャーミングで、そしてとても気を遣って下さる方なので、すっと母娘になれました。パワフルな元ヤン母さんを楽しく演じさせて戴きました。

“おばさん”と呼ばれる様になった方も、そうでない方も“うん、うん！”と頷きながら楽しめて、きっと元気が出るドラマです！」

【主題歌が決定！】

本作の主題歌は、松尾レミ、亀本寛貴による男女２人組ロックユニット・GLIM SPANKYの「春色ベイビーブルー」に決定しました。

【GLIM SPANKYコメント】

「自分たちも30代になってどう頑張っても若者と言える年齢ではなくなってきたなぁと感じているのですが、この『春色ベイビーブルー』は、だからこそ若々しくフレッシュで爽やかな曲を作りたいと思って制作し始めた楽曲だったので、今回この作品と巡り会えたことがとても幸せです。

まだまだ青春は終わらないぜって気持ちで人生を謳歌する大人の皆様の背中を押せる楽曲になったら嬉しいです！」

＜GLIM SPANKY（グリム・スパンキー）プロフィール＞

長野県出身の男女２人組ロックユニット。ハスキーでオンリーワンな松尾レミの歌声と、ブルージーで情感深く鳴らす亀本寛貴のギターが特徴。特に60～70年代の音楽やファッション、アート等のカルチャーに影響を受けており、それらをルーツに持ちながら唯一無二なサウンドを鳴らしている。

2007年結成。2014年メジャーデビュー。2018年日本武道館ワンマンライブ開催。同年、「FUJI ROCK FESTIVAL」GREEN STAGE出演。昨年６月にメジャーデビュー10周年を迎え、アニバーサリーを記念した自身初のベストアルバム『All the Greatest Dudes』発売。劇場版『ONE PIECE FILM GOLD』書き下ろし主題歌「怒りをくれよ」をはじめ、ドラマや映画、アニメなどの主題歌を多数手掛ける他、ももいろクローバーZや上白石萌音、DISH//、野宮真貴、バーチャルシンガーの花譜、LiSAなど、幅広いジャンルでアーティストへの楽曲提供も精力的に行っている。

【スポット映像解禁！】

スポット映像も解禁します！ドラマの配信前に、作品の魅力が詰まった映像をぜひご覧ください。

＜60秒スポット動画＞https://youtu.be/Ym9RBkTsYaU

【完成披露試写会イベント開催決定！】

『こないだおばさんって言われたよ』の完成披露試写会を、２月24日（火）に開催することが決定しました！本日より、FOD公式X（https://x.com/fujitvplus）にて募集を開始します。ドラマの配信前に本編をご覧いただけるこの機会を、ぜひお見逃しなく！

【ネコキャラクターのマンガもドラマと同時に配信開始！】

ドラマに登場する芽衣子が営むドーナツ屋さんのキャラクターのネコたちがマンガになりました！

ドラマ配信開始と同時に１話・２話を配信開始します。

見つけたら、幸せがやってくる！ドーナツ大好きなネコのメニャコさんのドーナツ屋さん

スタッフもみんなドーナツ大好き！だから、一生懸命つくって食べる。

ドラマ『こないだおばさんって言われたよ』のかわいいお店のネコたちがシアワセをお届けします。

＜ドラマあらすじ＞

主人公の三河芽衣子（飯島直子）54歳は、脱サラして小さなドーナツ屋を営む独身女性。ある夜、足元に落ちていた財布を拾って交番に届けるが、持ち主であるイケメンの若者から「ありがとう、おばさん」と言われ、その言葉の破壊力にショックを受ける。「おばさん」という現実を突きつけられた芽衣子は、「老い」の壁に次々と直面する。

◇ ドラマ概要

■タイトル：『こないだおばさんって言われたよ』（全８話）

■配 信：FODにて２月24日（火）24時45分～♯１（無料）・♯２配信開始

以降毎週火曜日20時 最新話配信

■放 送：２月24日（火）24時45分～25時15分 ♯１地上波版を限定放送（関東ローカル）

※配信・放送日時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■出 演：飯島直子

堀内敬子／Mummy-D／中田クルミ／のせりん

六角慎司／上野勇希／高田純次／梅沢昌代 他

■主 題 歌 ：GLIM SPANKY「春色ベイビーブルー」（ユニバーサル ミュージック）

作詞：松尾レミ 作曲：GLIM SPANKY 編曲：亀本寛貴

■スタッフ：脚本：岸本鮎佳

監督：清水康彦（イースト・フィルム）／大内田龍馬（イースト・フィルム）

プロデューサー：鹿内 植／小林有衣子（イースト・フィルム）

制作プロダクション：イースト・フィルム

制作著作：フジテレビ

◇ マンガ概要

■タイトル：ネコのドーナツ屋さん～ドラマ「こないだおばさんって言われたよ」～

■配 信：FODにて２月24日（火）24時45分～♯１・♯２配信開始

■作 者：あやあこ／FOD

■価 格：無料

