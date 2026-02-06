『ミリプロ』のオリジナルイラストを使用した、クリアカード付きパフスナックが発売！

株式会社レッグス マーケティングサービス部

2026年2月9日（月）から順次、全国のスーパーマーケット、量販店などの一部店舗にて、VTuber事務所『Million Production』所属タレントの描き下ろしデフォルメイラストを使用したオリジナルクリアカード付きパフスナックを販売します。

クリアカードのデザインは全18種類。タレントたちのスナックタイムをイメージした9種と動画のサムネイルをイメージした9種のラインナップです。



＜販売場所＞

全国のスーパーマーケット、量販店などの一部店舗

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。





●ミリプロ パフスナック オリジナルクリアカード1枚付き（全18種）

本体価格：260円（税込286円）

セット内容：パフスナック（チーズ味）、クリアカード1枚

クリアカード種類数：全18種（ランダム）

クリアカードサイズ：59mm×86mm以内

※クリアカードの絵柄はお選びいただけません。

※店舗により、順次展開となる場合がございます。

※商品デザインおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

(C) 2024 Million Production inc.

＜商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社レッグス

お客様窓口 TEL：0120-434-889 〈受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）〉