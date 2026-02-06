フリーランスサミット2026で、無料で使えるフリーランスの「契約書ひな形」の活用方法と、適正報酬をめざして交渉術をアップする企画を実施

紀尾井町戦略研究所株式会社フリーランスサミット2026企画内容

紀尾井町戦略研究所株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：別所 直哉、以下KSI）は、日本労働組合総連合会（連合）が実施する「フリーランスサミット2026」に運営事務局として参加しています。「フリーランスサミット2026」は、フリーランスの抱えている課題・実態を捉え、多方面の様々な立場の人の知見を集約し、社会への啓発や情報発信とする場として2026年2月7日（土）に開催します。

プログラムでは、「契約」「適正報酬」「生成AI」の三大テーマでのディスカッション、セミナーが予定されています。

1３時１０分からは、【契約の対等性の確保に向け、「契約書のひな形」を活用し、交渉力を向上しよう！】と題したディスカッション企画で、無料で使えるフリーランスのための「契約書のひな形」のポイント解説や、対等な契約締結に向け、ロールプレイングを通じて交渉術を学ぶ企画が実施されます。

登壇者：菅俊治氏（弁護士）、小池アミイゴ氏（イラストレーター）、丹下京子氏（イラ

ストレーター）、呉学殊氏（JILPT特任研究員）、小林慎弥氏（公正取引委員会フリー

ランス取引適正化室長）、菅山りんだ明美氏（株式会社ハッピーエンジン 代表取締役）、春田雄一（連合総合運動推進局長）

１４時５５分からは、【みんなの春闘！あなたの報酬は適正ですか？～適正報酬に向け交渉してみよう～】と題したディスカッション企画で、価格交渉体験の成功例と失敗例のレクチャーや、フリーランスの方の事例紹介などが実施されます。

登壇者：中里浩氏（早稲田大学法学学術院准教授） 、にじたろう氏(CGクリエイター)、

野口博史氏（照明技師）、原亮氏（エイチタス株式会社代表取締役）、藤岡小百合（JAM組織グループ組織化推進局）

フリーランスの方、発注する立場の方も含め、多くの方のご参加をお待ちしております。

記

■開催概要

１．日程：2026年2月7日（土）13:00～18:30

２．参加方法：オンラインのみ

連合公式YouTubeチャンネル「RENGOTV」よりご覧いただけます。

https://youtu.be/_Qz_uGssPtI

（2月7日（土）13時～配信開始）

フリーランスサミット2026配信バナー

【紀尾井町戦略研究所株式会社（KSI）について】

KSIは2017年にヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）の子会社として設立され、2020年4月に独立した民間シンクタンク・コンサルティング企業です。代表取締役の別所直哉は、1999年よりヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）の法務責任者として、Yahoo! JAPANが新規サービスを立ち上げるにあたり大変重要な役割を担ってきました。その中で培った幅広いネットワークや政策提言活動を通じて得られた知見をもとに、新産業に挑戦する企業に対して政策活動やリスクマネジメントのサポートなど、パブリックアフェアーズ領域で総合的なコンサルティングを行っているほか、社会に貢献していくという方針を軸に多様なサービスを提供しています。

企業HP：https://www.ksi-corp.jp/