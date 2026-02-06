【鼻にコンプレックス？520人の回答】最大の不満は「団子鼻」。美容アンケートで判明した整形への不安とは

minfor Inc.

株式会社ミンフォ（本社：韓国ソウル市江南区、代表：永田丈也）は、全国の20～50代の美容医療・整形に関心をもつ女性を対象に「二重・鼻整形に関するアンケート調査」を実施いたしました。

本リリース（第2弾）では、鼻整形の悩み・検討理由・施術選択、整形全般の不安、そして韓国整形特有の不安について詳しく分析します。

アイキャッチ韓国美容 鼻整形についてはこちら :https://mionni.jp/rhinoplasty-2/調査名：【二重・鼻整形に関するアンケート調査】調査期間：2025年11月7日調査対象：全国／20～50代／女性（インターネット調査モニター）有効回答数：整形手術を検討している女性520人調査実施：Crestep合同会社



今回、全国の20～50代女性520名を対象に「二重・鼻整形に関するアンケート調査」を実施し、二重整形を検討するきっかけや興味のある施術、併用したい施術、情報収集の方法について分析しました。

今回のアンケート調査後半となる第2弾では、鼻整形の悩みは「団子鼻」「鼻筋が通っていない」「鼻が大きい」の3つに集中。検討理由は“横顔バランスを整えたい”という意向が強く、施術選択はヒアルロン酸・鼻フル・降鼻術など多様化しています。

また、整形全般の不安は費用・仕上がり・ダウンタイムが中心で、韓国整形に関しては「言葉の壁」「術後対応への不安」が大きく影響していることも明らかになりました。

■調査サマリー

・鼻の不満TOP3は「団子鼻」「鼻筋が通っていない」「鼻が大きい」

・鼻整形を考える理由は「鼻筋を通したい」「横顔バランスの改善」が中心

・検討施術はヒアルロン酸・鼻フル・降鼻術など多様化

・整形全般の不安は「費用」「仕上がりの不自然さ」「ダウンタイム」

・SNS中心の情報接触が、海外整形の情報にも触れやすい構造を生んでいる

■鼻に感じている不満TOP3とその理由とは

「団子鼻」「鼻筋」「大きさ」が鼻の三大悩み

鼻に関する悩みは、以下の3つに集中。

・団子鼻（16.2％）

・鼻筋が通っていない（14.9％）

・鼻が大きい（13.5％）

顔全体の印象に大きく影響する“鼻先”と“鼻筋”が重要視されていると考えられます。

■鼻整形を考える理由は顔の立体感と全体の印象

鼻整形を検討する理由として最も多かったのは「鼻筋を通したい」（27.8％）。

次いで、「横顔のバランスを良くしたい」（23.4％）。

“顔の立体感”や“横顔全体の印象”を重視する傾向が強く、鼻単体ではなく「顔全体の調和」を求める意識が高まっています。

検討されている施術方法は多様化。

検討施術は、幅広く分散。ヒアルロン酸注入（17.6％）、鼻フル施術（16.4％）、降鼻術（14.0％）

“まずはちょっと試してみる派”と“根本改善を求める派” の傾向が見られるのではないでしょうか。

■整形に対しては全体的に不安がつきまとう

整形を検討する際の不安要素は「ダウンタイム」「仕上がり」

整形を検討する際には、もちろん費用がかかりますが、そのコスト、仕上がりの自然さ、術後の生活への影響の三点が強く意識されています。

これは、鼻整形に限らず整形全般に共通する“不安の構造”と言えます。

■美容大国韓国での整形を安心して受けるには？

韓国整形を検討する際の不安点として最も多かったのは「言葉の壁」（61.8％）。

次いで「施術後のトラブル対応への不安」（39.2％）「渡航や滞在に伴う手間」（13.2％）が続きました。

韓国整形は症例情報が多く、費用面も魅力ですが、“言語的安心感” や “施術後のフォロー体制” に懸念を抱く声が目立ちます。

逆に考えると、この点さえクリアできれば、韓国での整形手術を安心してうけられるということになります。

その為には、適切な情報源を押さえ、失敗のない韓国整形を目指しましょう。

■まとめ

鼻整形における悩みは、「鼻先」「鼻筋」「横顔バランス」など、顔全体の立体感に直結する項目が中心であることがわかりました。

一方で、整形全般の不安は費用・仕上がり・ダウンタイムが大きく、海外整形（特に韓国整形）に関しては“言葉の壁”“術後フォローへの不安”が強く影響しています。

これらは単なる施術選択の問題ではなく、「安全・情報の透明性・事前理解」 が美容医療で最も重要であることを示しています。

株式会社ミンフォでは今回の調査を踏まえ、

- 鼻整形の基礎知識- 韓国整形との比較ポイント- 渡航美容を検討する際の注意点- クリニック選びで確認すべき項目- ビフォーアフター症例の見方

など、施術を検討する方が失敗しないための情報を体系的に整理した記事コンテンツを公開予定です。

韓国整形の魅力と課題を“フラットに比較できる環境”として、「ミンフォ(https://minfor.jp)」「Mionni(https://mionni.jp)」の記事をぜひご活用ください。

韓国情報サイト「minfor ミンフォ」

韓国の最新美容医療情報を発信する「minfor（ミンフォ）」は、美容施術に関心のある日本人向けに、信頼できる韓国の専門クリニックとの提携情報や施術ガイドをわかりやすく提供しています。 提携するクリニックは、技術力・症例実績・日本人対応の安心感を重視し、独自の基準で厳選しています。 またミンフォの公式LINEを通じて、気になる施術について無料で相談可能。提携中の複数のクリニックへのお見積りも受付中です。 現在、ミンフォでは韓国の人気クリニックはもちろん、日本国内の美容クリニックとの提携も積極的に拡大中。 「日本人患者の集客を強化したい」「韓国との比較情報に自院を掲載したい」とお考えの美容クリニック様からのお問い合わせも歓迎しています。

■日本人に人気の韓国での鼻整形記事

・【医師監修】鼻整形はどの施術を選ぶべき？アンケート調査で見えた悩み別・施術別に分かる完全ロードマップ！

https://mionni.jp/rhinoplasty-2/

・韓国で鼻整形が上手い名医＆おすすめクリニック7選｜失敗しない選び方も解説

https://minfor.jp/beauty/14642/

会社概要

会社名：株式会社ミンフォ

所在地：ソウル特別市江南区江南通り94道284，410号

代表：永田丈也

設立：2024年9月

事業内容：外国人患者誘致事業・デジタルマーケティング業、EC・EC支援事業

WEBサイト：https://minfor.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/minforcl

LINE：https://lin.ee/4UAYOou