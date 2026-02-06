Androidスマホの買取価格をリアルタイムで比較！『スマホ買取ドットコム』が買取サービスを本格始動！

iput株式会社スマホ買取相場ドットコムの公式HPはこちら→https://sumaho-kaitorisoba.com/

「スマホ買取相場ドットコム」（https://sumaho-kaitorisoba.com/）は、本日2026年2月6日より、日本国内の主要スマホ買取企業の価格を一括で比較できるポータルサービスを開始いたしました。サービス開始に合わせ、各社の買取金額をリアルタイム（または定期更新）で比較できる「企業別比較テーブル」を実装したことをお知らせいたします。

私たちは、情報の透明性を追求し、ユーザーができるだけ高い買取金額を求めて複数のサイトを回遊する手間をゼロにします。

■ GalaxyやXperiaなどのAndroidスマホ買取専門サービス

スマホ買取相場ドットコムは、「Androidスマホの価値を、正しく、最高値で。」をコンセプトに誕生した、スマホ買取サービスです。 現在、中古スマホ市場は拡大を続けていますが、「スマホを売るならどこがいいか分からない」「スマートフォン買取店によって価格差がありすぎる」といった不満が多く聞かれます。特にAndroid端末は、Xperia、Galaxy、Google Pixel、AQUOSからゲーミングスマホまで多岐にわたり、正当な評価が難しい現状があります。

「スマホ買取相場ドットコム」は、こうした情報の不透明さを解消。「どこよりも高く、迷わず売れる」体験を実現します。

■ 「スマホ買取相場ドットコム」4つの魅力

1. 【高く】Android特化×徹底比較で「高値買取」に挑戦

XperiaやGalaxy、Huawei等の主要ブランドから、専門知識を要するゲーミングスマホまで、Android端末をメインに高価買取。

他社のスマホ買取価格表を常にモニタリングし、自ら比較表を公開することで、常に市場最高値水準を維持します。

2.【早く】スピード査定＆即日振込

オンライン特化型の強みを活かし、無駄な工程を徹底排除。商品が到着してから最短当日中に査定を完了し、金額にご納得いただければ即日お振込みいたします。ジャンク品や他店で断れられた壊れたスマホなどを「今すぐ現金化したい」というニーズに、ハイスピードで応えます。

3. 【手間なく】10秒で相場確認。発送も箱に詰めるだけ

サイト上でモデル名を選ぶだけで、現在の最高買取価格が瞬時にわかります。買取申し込み後は、ご自宅まで集荷に伺う宅配買取システムをご用意。複数の店舗を回って見積もりを取る手間をゼロにし、自宅にいながらすべてが完結します。

4. 【安心に】完全データ消去と、透明性の高い査定基準

スマホ売却時の最大の不安である「個人情報」に対し、専用ソフトを用いた復元不可能なデータ抹消を徹底しています。また、査定後の不透明な減額をなくすため、比較表に基づいた透明性の高い査定基準を公開。初めての方でも安心してご利用いただけます。

■ 価格比較表示のイメージ

お客様が検索した機種に対し、以下のような比較データが表示されます。買取希望のスマホブランドごとに価格が比較できる便利な表です。

■ サービス概要

・サービス名： スマホ買取相場ドットコム

URL：https://sumaho-kaitorisoba.com/

・ 買取対象ラインナップ スマートフォン： Android各機種（Xperia, Galaxy, Pixel, AQUOS, OPPO, Xiaomi, ゲーミングスマホ等）、iPhone各機種

・タブレット： iPad中古、Androidタブレット

・スマートウォッチ： Apple Watch（アップルウォッチ）、各種スマートウォッチ

・その他： ジャンク品（画面割れ・不動品）、ガラケー等

運営会社：iput株式会社