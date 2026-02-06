パール・シェル・フラッシュが彩る、大人の華やかネイルコレクション
レースとパールの純白オーロラネイル
https://jp.michimall.com/?pid=189315814
2,350円(税込)
アクセサリーのように並んだパールとストーンが印象的な、上品で華やかなデザイン。レースとオーロラのコントラストが指先を美しく彩り、清楚さの中に特別感を感じさせるネイルチップです。
うるみピンクのシェルジュエルネイル
https://jp.michimall.com/?pid=189190658
2,350円(税込)
肌なじみの良い2色のペールピンクをベースに、オパールシェルやオーロラ、ラメ、フラッシュなど多彩な輝きを詰め込んだデザイン。ぷっくりとした厚みで奥行きがあり、宝石箱のように光ります。ゴールドミラーが全体を引き締め、特別な日にも普段使いにも活躍するオールシーズンネイルです。
フラッシュグラデの上品ネイル
https://jp.michimall.com/?pid=189650499
2,350円(税込)
2種類のフラッシュジェルと少し大きめのグリッターをミックスし、上品にキラキラ輝くデザインに仕上げました。シアーなベージュカラーをベースに、中指にはさりげないマーブルアートを施し、大人の落ち着きと華やかさを両立しています。
「ミチネイル」のサービス
「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。
ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/
即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)
オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)
LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159
■会社概要
会社名 ： 丸井織物株式会社
所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15
代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄
設立 ： 1956年4月
事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作
URL ： https://www.maruig.co.jp/