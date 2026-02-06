パール・シェル・フラッシュが彩る、大人の華やかネイルコレクション

丸井織物株式会社レースとパールの純白オーロラネイル

https://jp.michimall.com/?pid=189315814

2,350円(税込)

アクセサリーのように並んだパールとストーンが印象的な、上品で華やかなデザイン。レースとオーロラのコントラストが指先を美しく彩り、清楚さの中に特別感を感じさせるネイルチップです。

うるみピンクのシェルジュエルネイル

https://jp.michimall.com/?pid=189190658

2,350円(税込)

肌なじみの良い2色のペールピンクをベースに、オパールシェルやオーロラ、ラメ、フラッシュなど多彩な輝きを詰め込んだデザイン。ぷっくりとした厚みで奥行きがあり、宝石箱のように光ります。ゴールドミラーが全体を引き締め、特別な日にも普段使いにも活躍するオールシーズンネイルです。

フラッシュグラデの上品ネイル

https://jp.michimall.com/?pid=189650499

2,350円(税込)

2種類のフラッシュジェルと少し大きめのグリッターをミックスし、上品にキラキラ輝くデザインに仕上げました。シアーなベージュカラーをベースに、中指にはさりげないマーブルアートを施し、大人の落ち着きと華やかさを両立しています。

「ミチネイル」のサービス

「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。

ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/

即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)

オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)

LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159

■会社概要

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年4月

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL ： https://www.maruig.co.jp/