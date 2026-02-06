『KADOKAWAちいかわブックフェア2026スプリング』開催中!!　 KADOKAWA発売の「ちいかわ」作品を書店で買って、オリジナルグッズに応募しよう！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『KADOKAWAちいかわブックフェア2026スプリング』をKADOKAWAアプリにて開催いたします。

2026年2月6日（金）～3月15日（日）に『KADOKAWAちいかわブックフェア2026スプリング』をKADOKAWAアプリにて開催します。

KADOKAWAから発売されている「ちいかわ」の書籍を書店で購入して応募すると、応募者全員にアニメちいかわのスマホ壁紙をプレゼントいたします。

また、抽選で100名様に、オリジナルブックバンドペンケース＆ペンがセットで当たります。

ふるってご応募ください。

●プレゼントの詳細とレシート対象期間

■抽選で100名様にプレゼント(80ポイントで応募)

ちいかわ オリジナルブックバンドペンケース＆ペン（2026年5月下旬発送予定）

●ブックバンドペンケース（W40mm×H155mm ※PVC、ゴムバンド）

●ペン（W15mm×H135mm ※ABS・AS・鉄）

■応募者全員プレゼント（各1ポイントで応募）

スマホ壁紙（選べる全3種）

※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。

■レシート対象期間

2026年2月6日（金）～ 2026年3月15日（日）

※レシートは購入後1週間以内にKADOKAWAアプリへご投稿ください。

●キャンペーン応募概要

■応募方法

（1）書店で対象書籍を購入

（2）レシートと書籍のバーコードをKADOKAWAアプリに投稿

（3）ためたポイントから、各賞品の必要ポイント数を使って応募

※ブックバンドペンケース＆ペンへの応募には80ポイント、スマホ壁紙への応募には各1ポイントが必要です。



■対象書籍

KADOKAWAから発売されている「ちいかわ」の書籍

※対象書籍一覧はキャンペーンサイト(https://yomeruba.com/campaign/present/entry-98066.html)やKADOKAWAアプリ内でご確認ください。

※定価以外での購入や電子版は対象外です。

■対象書店

全国の書店（実店舗）

※ネット書店でのご購入は対象外となります。

ただし、店頭支払いで当社の定める必須項目の記載されたレシートであれば対象です。

■注意事項

- 購入書籍1冊ごとに本体価格の10％分のポイントを獲得できます（小数点以下は四捨五入）。- 同じ商品は1点までがポイント対象です。- 当選者の発表は賞品の発送（2026年5月下旬予定）をもって代えさせていただきます（発送先は日本国内に限ります）。- 当選賞品を譲渡（転売、オークション出品含む）しないことが応募・当選の条件です。譲渡が明らかになった場合、当選は取り消され賞品をお返しいただく場合があります。- 応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシー(https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html)の定めるところにより取り扱わせていただきます。- KADOKAWAアプリ動作環境：iOS16以上、Android11以上 ※変更する場合があるので事前に各アプリストアでご確認ください（一部機種では正常に動作しない場合があります）。

詳しくは、KADOKAWAアプリの応募要項をご確認ください。

▼KADOKAWAアプリのダウンロードはコチラ

https://kdq.jp/je46g

または、以下の二次元コードから

KADOKAWAアプリ二次元コード

■版権表記

各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。

(C)nagano / chiikawa committee

●関連情報

- 『KADOKAWAちいかわブックフェア2026スプリング』キャンペーンサイトhttps://yomeruba.com/campaign/present/entry-98066.html- KADOKAWA児童書ポータルサイト ヨメルバhttps://yomeruba.com/- KADOKAWA児童図書編集部 公式Xアカウントhttps://twitter.com/KadokawaJidosho

●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

▼ヨメルバHP

https://yomeruba.com/

▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』

@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)

▼公式Instagram『ヨメルバ』

@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)

▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA