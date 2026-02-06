TVアニメ「もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ」のアミューズメント専用景品が2026年2月13日より全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」に順次登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎寛)が運営するアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)でTVアニメ「もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ」の限定景品を展開いたします。

■ぬいぐるみ（全4種）

TVアニメ「もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ」から色々な姿のゾロリのぬいぐるみが登場！ボールチェーン付きなので、普段の持ち歩きにもピッタリ。

ラインナップ：

1.かいけつゾロリ

2. ゾロリ（旅姿）

3.ゾロリ（パジャマ）

4.ゾロリ（子供時代）

サイズ：高さ約10cm

材質：ポリエステル、金属

■権利表記

(C)原ゆたか／ポプラ社・BNP・NEP