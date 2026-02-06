【EXPO2025 公式ライセンス商品】白ミャクミャクの新商品「お手玉風ぬいぐるみ／這型ぬいぐるみ／全身ぬいぐるみポーチ」が新登場

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、EXPO2025 公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ／這型ぬいぐるみ／全身ぬいぐるみポーチ（白ミャクミャクVer.）」を発売いたします。

■商品概要

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の「お手玉風ぬいぐるみ／這型ぬいぐるみ／全身ぬいぐるみポーチ（白ミャクミャクVer.）」が新登場！

・発売日：2026年2月中旬予定

・企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション

・ライセンス表記：(C)Expo 2025

販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店 他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など

※販売場所によって導入時期が異なります。

EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ S 白（W:14cm H:18cm D:10cm 重量:100g／\4,000＋税）

EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ M 白（W:20cm H:28cm D:17cm 重量:260g／\6,500＋税）

EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ L 白（W:27cm H:35cm D:23cm 重量:450g／\9,000＋税）

EXPO2025 ミャクミャク 這型ぬいぐるみ S 白（W:14cm H:14cm D:21cm 重量60g／\4,500＋税）

EXPO2025 ミャクミャク 這型ぬいぐるみ M 白（W:18cm H:17cm D:26cm 重量250g／\5,800＋税）

EXPO2025 ミャクミャク 這型ぬいぐるみ L 白（W:25cm H:23cm D:36cm 重量450g／\8,000＋税）

EXPO2025 ミャクミャク 全身ぬいぐるみポーチ 白（W:20cm H:27cm D:10cm 重量110g／\5,400＋税）

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区海老江1-4-3 ヘソホールディングスビル

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

