『神血の救世主』『俺だけ最強超越者』を手掛けるナンバーナインの新作webtoon『創剣の大英雄』が2月6日（金）よりLINEマンガで連載開始

株式会社ナンバーナイン

漫画IPパブリッシャーの株式会社ナンバーナイン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林 琢磨、以下ナンバーナイン）は、『1000円ヒーロー』『ガチャマン』（いずれも裏少年サンデーコミックス／小学館）を手掛ける漫画家・焼き芋ハンサム斎藤氏が原作を担当する「愛」をテーマにした、現代バトルファンタジーwebtoon『創剣の大英雄～神に愛されたガラクタ～』を2月6日（金）より連載開始いたします。焼き芋ハンサム斎藤氏がwebtoon作品の制作に携わるのは、本作が初めてとなります。

本作は、24年1月度に月間販売金額1.2億円を突破、2025年12月に累計閲覧数2.5億viewsを突破した『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』や、まもなく累計閲覧数1億views突破を目前とする『俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～』を手掛ける、ファンタジーバトルwebtoonのヒットメイカー・ナンバーナインがお届けする最新作です。

これまで「タテ読みマンガアワード2024国内作品部門」「タテ読みマンガアワード2025国内作品部門」「Renta！マンガ大賞2024異世界部門」「次にくるマンガ大賞2024」にノミネートするなど、国産webtoon市場を代表する作品を多数手掛けています。

その他の作品はこちら：https://corp.no9.co.jp/comics

■ 『創剣の大英雄～神に愛されたガラクタ～』

あらすじ

“変幻自在の神剣”を武器に妹を、世界を救うーー

異界より現れし"遺跡"を攻略し、宝を求める"ハンター"が存在する世界。落ちこぼれの主人公・黒鉄刀真（くろがねとうま）は、病に侵された妹の為に、命を懸けて超難度の遺跡（ダンジョン）に挑む。そこで待っていたのは最強の剣と、愛を食らう超常の存在"アイオン"との出会いだった。妹を、世界を救う戦いが始まる！

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S158825

クレジット（敬称略）

原作：焼き芋ハンサム斎藤／ネーム：あきらみきと／線画：REBEL STUDIO／背景：3rd Ie／着色：やくぱん／制作：Studio No.9

■ 原作／焼き芋ハンサム斎藤氏 コメント

シビアだけど飛び込みたくなるような世界、本当に動いているようなバトル。チームのみんなが出力してくれる『創剣』の世界に負けないよう、僕も色々とヤバいキャラたちを作りました。楽しんでいただけると幸いです！

■ ネーム／あきらみきと氏 コメント

webtoonの王道バトルファンタジーとしての魅力に加え、純粋で妹想いの主人公と、最強でありながら"愛"を食するというコミカルな生態を持つ相棒の存在が、本作の魅力のひとつです。シリアスな展開の中にも和気あいあいとした明るさが感じられ、制作に携わる立場としても前向きに取り組んでいます。多くの読者の方に手に取っていただければ幸いです。

ナンバーナインは今後も漫画IPパブリッシャーとして、漫画とwebtoonの2つの軸で「漫画で待ち遠しい未来（あした）をつくる。」というMissionの実現のため、より一層邁進してまいります。

■株式会社ナンバーナイン

2016年11月に創業したナンバーナインは、「漫画で待ち遠しい未来（あした）をつくる。」をMissionに掲げ、「漫画をつくる」「漫画を届ける」「漫画を広げる」の3つの領域で漫画の価値を最大化する漫画IPパブリッシャーです。変化が激しいエンタメの世界において、既存の枠組みにとらわれず挑戦し続けることで、漫画の価値を最大化します。

コーポレートサイト: https://corp.no9.co.jp/