フルフレームで超広角15mmをカバーするプローブズームレンズ「LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 / 15-35mm T12 Macro 」を発売

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、Anhui ChangGeng Optical Technology社(Venus Optics)のレンズブランド「LAOWA」より、革新的な映像表現を可能にするプローブズームレンズ「LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro (ダイレクト/ペリスコープ/35°/90°)」および「LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro (ダイレクト/ペリスコープ/35°/90°)」を発売、2026年2月6日 (金)より受注開始いたします。本製品は、ご注文からお届けまでに通常約1か月を予定しております。



■製品概要

- LAOWA Probe Zoomシリーズは、現在市場で最も広角のプローブズームレンズとして*、従来のプローブレンズやズームレンズでは表現が困難だった、ユニークで没入感のある視点を実現するべく、高度な光学設計により誕生しました。
- 中でも「15-35mmモデル」は、クラス最大となる2.3倍のズーム比とシリーズ最長の鏡筒を備え、水中撮影や創造的な映像制作において、かつてない柔軟性と表現力を提供します。
- フルフレームフォーマットに対応し、焦点距離15mmの超広角と、わずか5mmという極めて短いワーキングディスタンスを両立。従来のレンズではとらえきれなかったディテールをより広い画角で確実にとらえます。
- 防水構造を採用した長尺鏡筒、最大2.3倍のマクロ倍率(15-35mm T12 Macro)、4種類のビューモジュール、そして360°回転機構を搭載。狭小空間や水中、変則的なアングルといった困難な撮影環境にも柔軟に対応し、商業映像制作、野生動物のドキュメンタリー、映画撮影など、幅広い分野で優れたパフォーマンスを発揮します。
- ズームレンズならではの可変性と、プローブレンズ特有の没入感ある視点を融合したLAOWA Probe Zoom Macroは、映像表現の可能性を大きく広げる次世代のシネマレンズです。

＊ 2025年7月現在、Venus Optics調べ。



■製品特長

・フルフレーム対応 15mm 超広角


・最大2.3倍ズーム (15-35mm T12、パーフォーカル設計)


・4種類のフロントモジュール (ダイレクト/ペリスコープ/35°/90°)


・最大2.3倍マクロでの超接写撮影が可能


・高解像力と豊かな階調描写を両立


・360°回転機構、防水仕様であらゆる撮影環境に適応



異なる視点を表現する4種類のフロントモジュール


ダイレクトビュー：一般的なプローブレンズの視点で撮影できます。


35°ビュー：カメラ本体を傾けずに、ハイ/ローアングルで撮影可能です。


90°ビュー：カメラ位置の制約がある場合でも、柔軟に横方向や上下方向のユニークな構図を得られます。


ペリスコープビュー：潜望鏡のようなレンズ形状により、カメラの光軸と平行で異なる高さの視点が得られます。地面や天井すれすれといった、通常のレンズでは物理的に困難なアングルからの撮影を可能にします。



ダイレクトビュー

ペリスコープ


35°ビュー

90°ビュー


■主な仕様




■発売概要

［希望小売価格］すべてオープン価格


［受注開始日］2026年2月6日 (金)


●レンズ単体



[商品名]LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro (ダイレクト)


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\740,000前後






[商品名] LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro (ペリスコープ)


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\830,000前後






[商品名] LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro (35°)


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\780,000前後






[商品名] LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro (90°)


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\810,000前後






[商品名] LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro (ダイレクト)


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\850,000前後






[商品名] LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro (ペリスコープ)


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\930,000前後






[商品名] LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro (35°)


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\890,000前後






[商品名] LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro (90°)


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\920,000前後





※ご注意：各レンズとも、フロントモジュール部分を別のモジュールに交換することはできません。



●バンドル（セット）



[商品名]Probe Zoom 15-24mm T8 Macro 4 lens Bundle (ダイレクト/90°/35°/ペリスコープ)


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\2,330,000前後






[商品名]Probe Zoom 15-35mm T12 Macro 4 lens Bundle (ダイレクト/90°/35°/ペリスコープ)


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\2,640,000前後






[商品名]Probe Zoom 8 lens Bundle


[マウント] Arri PLマウント


[予想市場価格] 税込\4,640,000前後






●交換バヨネット



[商品名]Probe Zoom用変換バヨネット Canon EF


　　　　Probe Zoom用変換バヨネット Canon RF


　　　　Probe Zoom用変換バヨネット Sony E


　　　　Probe Zoom用変換バヨネット Nikon Z


　　　　Probe Zoom用変換バヨネット L Mount


[予想市場価格] 税込\11,000前後







RF

E

Z

L



※ 希望小売価格はすべてオープン価格です。


※ 予想市場価格は、当社が予想したものであり、実際の販売価格とは異なる場合があります。


※ 本製品はご注文からお届けまでに通常1か月ほどお時間をいただきます。


※ 記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。



【本製品に関するお問合せ先】


株式会社サイトロンジャパン


お客様相談室　TEL：03-6908-3116


LAOWA
LAOWA

LAOWAレンズの製造元であるVenus Opticsは、光学業界のエキスパートと写真愛好家が集結し、2013年に中国安徽省合肥に起業した光学メーカーです。自社開発、自社生産を行い、実用的かつ費用対効果に優れたユニークなLAOWAレンズは、創業以来世界50か国以上で販売されています。

日本公式サイト
https://www.laowa.jp



株式会社サイトロンジャパン
株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。

https://www.sightron.co.jp