ゴジラ・ヘドラのアートソフビ「GODZILLA VINYL ART」6作品を2026年2月8日（日）開催のワンフェス2026冬にて発売！

写真拡大 (全20枚)

有限会社ヤマト

『T-BASE JAPAN』を運営するトイズキング（本社所在地：名古屋市中村区、代表者：山本 祐介）は、2026年2月8日（日）に開催される「ワンダーフェスティバル2026冬」にて、「GVA-BC ゴジラ1995 KAGEMARU DESISGNS（グリーン）」、「GVA-BC ゴジラ1995 TOUMA（トライバルブルー）」、「GVA-BC ヘドラ Frog Tree（海ノ焔2）」、「GVA-BC ゴジラ2001 Frog Tree（海ノ焔2）」、「GVA-BC ゴジラ2016 Frog Tree（海ノ焔2）」、「GVA-MC ゴジラ1995 浮世ノ絵 FrogTree（幻彩）」を発売します。


■GVA-BC ゴジラ1995 KAGEMARU DESISGNS（グリーン）




ワンダーフェスティバル2026冬にて、「GVA-BC ゴジラ 1995 KAGEMARU DESISGNS（グリーン）」が登場！


KAGEMARU DESIGNSならではの口を大きく開けた特徴的なダーク POPなデザインが特徴。


異形の美学 「ダークポップファンタジーなゴジラ」です。


■商品詳細

ブランド名：GODZILLA VINYL ART


シリーズ名：BURNING COLLECTION


商品名：GVA-BC ゴジラ 1995 KAGEMARU DESIGNS


カラー名：グリーン


全高：全高約17cm


仕様：本体... PVC


素材：PVC（ソフビ）


デザイン原型：KAGEMARU DESIGNS（カゲマルデザイン）


価格：22,000円（税込）


発売日：2026年2月8日（日）10:00～先着順


会場：幕張メッセ 国際展示場


企業ブースNo.「8-07-02」 T-BASE JAPAN（8ホール）










■GVA-BC ゴジラ1995 TOUMA（トライバルブルー）詳細




「GVA-BC ゴジラ 1995 TOUMA（トライバルブルー）」が登場！


丸みのあるユニークなボディに、鋭さと凶暴さを宿した手足の造形。


TOUMAらしいセンスと解釈によって生み出された新たなゴジラ像”が、強烈な個性を放ちます。


■商品詳細

ブランド名：GODZILLA VINYL ART


シリーズ名：BURNING COLLECTION


商品名：GVA-BC ゴジラ 1995 TOUMA


カラー名：トライバルブルー


全高：全高約23cm


仕様：本体... PVC


素材：PVC（ソフビ）


原型：TOUMA


価格：26,000円（税込）


発売日：2026年2月8日（日）10:00～先着順


会場：幕張メッセ 国際展示場


企業ブースNo.「8-07-02」 T-BASE JAPAN（8ホール）









■GVA-BC ヘドラ Frog Tree（海ノ焔2）詳細




Frog Tree原型によるヘドラ（海ノ焔2）がラインアップ。


アートソフビ企画『GODZILLA VINYL ART』の一作として、1971年公開の映画『ゴジラ対ヘドラ』で初登場した公害怪獣・ヘドラをモチーフに、「海ノ焔2」バージョンで仕上げたモデルです。


■商品詳細

ブランド名：GODZILLA VINYL ART


シリーズ名：BURNING COLLECTION


商品名：GVA-BC ヘドラドラ Frog Tree


カラー名：海ノ焔2


全高：全高約22.5cm


仕様：本体...PVC


素材：PVC（ソフビ）


原型：Frog Tree


価格：29,000円（税込）


発売日：2026年2月8日（日）10:00～先着順


会場：幕張メッセ 国際展示場


企業ブースNo.「8-07-02」T-BASE JAPAN（8ホール）









■GVA-BC ゴジラ2001 Frog Tree（海ノ焔2）詳細




Frog Tree原型によるゴジラ2001（海ノ焔2）が登場。


日本および世界で活躍するソフビアーティストとのコラボレーションによって展開されるゴジラアートソフビ企画『GODZILLA VINYL ART』より、「和」をテーマに活動するアーティスト集団・Frog Treeが手がけたゴジラ（2001）モデルがラインアップ。


■商品詳細

ブランド名：GODZILLA VINYL ART


シリーズ名：BURNING COLLECTION


商品名：GVA-BC ゴジラ2001 Frog Tree


カラー名：海ノ焔2


全高：全高約25cm


仕様：本体... PVC


素材：PVC（ソフビ）


原型：Frog Tree


価格：37,000円（税込）


発売日：2026年2月8日（日）10:00～先着順


会場：幕張メッセ 国際展示場


企業ブースNo.「8-07-02」 T-BASE JAPAN（8ホール）









■GVA-BC ゴジラ2016 Frog Tree（海ノ焔2）詳細




Frog Tree原型によるゴジラ2016（海ノ焔2）が登場。


日本および世界で活躍するソフビアーティストとの協業によって展開されるアートソフビ企画『GODZILLA VINYL ART』より、「和」をテーマに独自の表現を行うFrog Treeが手がけたゴジラ（2016）です。


■商品詳細

ブランド名：GODZILLA VINYL ART


シリーズ名：BURNING COLLECTION


商品名：GVA-BC ゴジラ 2016 Frog Tree


カラー名：海ノ焔2


全高：全高約30cm（尻尾含む）


仕様：本体...PVC


素材：PVC（ソフビ）


原型：Frog Tree


価格：37,000円（税込）


発売日：2026年2月8日（日）10:00～先着順


会場：幕張メッセ 国際展示場


企業ブースNo.「8-07-02」T-BASE JAPAN (8ホール)










■GVA-MC ゴジラ1995 浮世ノ絵 FrogTree（幻彩）詳細




■商品詳細

ブランド名：GODZILLA VINYL ART


シリーズ名：MOTHRA COLORFUL COLLECTION


商品名：GVA-MC ゴジラ1995 浮世ノ絵 FrogTree


カラー名：幻彩


全高：全高約33cm（尻尾含む）


仕様：本体...PVC


素材：PVC（ソフビ）


原型：Frog Tree


価格：40,000円（税込）


発売日：2026年2月8日（日）10:00～先着順


会場：幕張メッセ 国際展示場


企業ブースNo.「8-07-02」T-BASE JAPAN (8ホール）



■KAGEMARU DESIGNSとは


独自の世界観と鋭いセンスで注目を集めるアートソフビ作家。


ユーモアと毒気を絶妙に同居させたデザインは、一見ポップでありながら、どこか不穏な空気をまとう。


大胆なデフォルメと、荒々しくも緻密なディティール、そして艶やかな彩色によって、キャラクターに新たな命を吹き込む作風が特徵。


■Frog Treeについて


「和」をテーマにした独自のスタイルで、国内外で活躍するソフビアーティスト集団。


Frog Treeの作品は、単なるソフビではなく芸術性と日本の伝統的な美意識を融合させたアートとして、世界中のアートトイ愛好家から注目されています。


■TOUMAについて


日本を代表するソフビアーティスト。デザイナーズトイ黎明期からシーンを引率し、世界中に多くのファンを持つパイオニア的存在。


スタイリッシュなデフォルメと、ポップかつグラフィカルな彩色を武器に、国内外のIPとのコラボレーションやアートトイを数多く手がけています。



■販売場所


ワンダーフェスティバル2026 【冬】


住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2-1


幕張メッセ 国際展示場1～8ホール


「8-07-02」T-BASE JAPAN（8ホール）



詳細はこちら：https://wonfes.jp/specialsite/


■【きっと見つかる】ここでしか出会えない限定品多数！『T-BASE JAPAN』




おもちゃ買取「トイズキング」が運営する『T-BASE JAPAN』（https://tbasejpn.com/）では、クリエイターや作家などのオリジナルソフビを販売しています。


T-BASE限定作品や作家同士のコラボ作品など、T-BASEでしか購入できない商品を多数取り扱っています。


渋谷店と池袋店と名古屋店があり、全く違ったコンセプトのもと、作品を展開しています。


ここでしか手に入らないおもちゃをぜひ見に来てください。



■トイズキング（有限会社ヤマト）について




「ホビーの世界は子どもだけのものではない」


子どもはもちろんのこと、大人もコレクターとして集めることができるホビーは世代を超えてみんなに愛され、親しまれる文化です。


その中には非常に高価なものや、一般販売では手に入らない限定品など価値が高いものがたくさんあります。


そして最新のものだけでなく、発売当時は数百円、数千円程度のレトロな玩具が非常に希少なアイテムとして、その高い価値を認められています。



トイズキングには、そんな「レトロな玩具や、最新ホビー」の価値をプロの目で鑑定する専門バイヤーが多数在籍しております。



■「T-BASE JAPAN」：https://tbasejpn.com/


■「トイズキング」：https://www.toysking.jp/


■Web申込：https://www.toysking.jp/request.html#mousikomi


■無料電話相談：0120-778-070（年中無休 10:00～22:00）