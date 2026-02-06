アニメ『暗殺教室』の描き下ろしイラストを使用したグッズがビックカメラグループにて先行販売決定！

株式会社イーディス- 特設サイト

- 販売情報

【ビックカメラグループ取扱い店舗】

ビックカメラ 池袋本店

アニメガ×ソフマップ 町田店

アニメガ×ソフマップ 横浜ビブレ店

アニメガ×ソフマップ 仙台駅前店

アニメガ×ソフマップ 神戸ハーバーランド店

アニメガ×ソフマップ なんば店

【アキバ☆ソフマップ(通販)】

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=ansatsu(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=ansatsu)

- 販売期間

2026年2月6日(金)～2026年2月15日(日)

- 商品情報

商品名：アニメ『暗殺教室』アクリルスタンド

販売価格：各1,430円(税込)

サイズ：約W80×H120mm以内

素材：アクリル

ラインナップ：Angel 潮田 渚、Angel 赤羽 業、Devil 潮田 渚、Devil 赤羽 業[全4種]

商品名：アニメ『暗殺教室』トレーディングフォトカード

販売価格：275円(税込)、BOX(6枚入り)1,650円(税込)

サイズ：約W63×H89mm

素材：紙、PP

ラインナップ：Angel 潮田 渚、Angel 赤羽 業、Devil 潮田 渚、Devil 赤羽 業、Angel and Devil 潮田 渚、Angel and Devil 赤羽 業[全6種]

商品名：アニメ『暗殺教室』ダイカットステッカーセット（2枚入り）

販売価格：各770円(税込)

サイズ：約W60×H60mm

素材：紙、PP

ラインナップ：潮田 渚、赤羽 業 [全2種]

商品名：アニメ『暗殺教室』トレーディング缶バッジ

販売価格：440円(税込)、BOX(6個入り)2,640円(税込)

サイズ：約φ56mm

素材：ブリキ、紙、PP

ラインナップ：Angel 潮田 渚、Angel 赤羽 業、Angel 潮田 渚&赤羽 業、Devil 潮田 渚、Devil 赤羽 業、Devil 潮田 渚&赤羽 業[全6種]

商品名：アニメ『暗殺教室』トートバッグ

販売価格：各2,200円(税込)

サイズ：【本体】約W290×H190mm×マチ100mm、【持ち手部】130mm

素材：コットン

ラインナップ：Angel、Devil[全2種]

商品名：アニメ『暗殺教室』キャンバスアート

販売価格：4,400円(税込)

サイズ：F3（約W220×H273mm）

素材：キャンバス生地、木製フレーム

ラインナップ：描き下ろしイラスト集合[1種]

- 予約商品

商品名：アニメ『暗殺教室』ビッグアクリルスタンド

販売価格：各3,300円(税込)

サイズ：約W110×H165mm以内

素材：アクリル

ラインナップ：Angel 潮田 渚、Angel 赤羽 業、Devil 潮田 渚、Devil 赤羽 業[全4種]

- 購入特典

フェア商品を2,000円(税込)お買い上げごとに、ポストカードをランダムで1枚プレゼント。

※絵柄はランダムでのお渡しになります。

- 権利表記

(C)松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

