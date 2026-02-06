ルクア大阪 11周年記念イベントが2/27より開幕 “ココロくすぐるタネ”が満開に！

JR西日本SC開発株式会社

JR西日本SC開発株式会社（大阪市北区梅田／代表取締役社長：竹中 靖）が運営する大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」は、開業11周年※1を迎えるにあたり、日頃のご愛顧に感謝を込めて、11周年記念イベント「HAPPY BLOOMING!!」 を2026年2月27日(金)より開催します。今回の周年テーマは“あなたの日常に、ココロくすぐるタネを。”ルクア大阪で見つかる小さな“タネ”が、たくさんのワクワクやハッピーへと咲き誇るよう、期間中はさまざまな体験型企画をご用意しております。

ルクア大阪11周年記念イベント「HAPPY BLOOMING!!」

※1.2011年5月開業の東館「ルクア」、2015年4月に開業した西館「ルクア イーレ」、両館を「ルクア大阪」と総称し11周年となります。

11周年オープニング企画「オリジナル”ハッピーターン”プレゼント！」

オリジナルパッケージの「ハッピーターン」

皆様への感謝の気持ちを込めて、2月27日（金）から3月1日（日）まで、ルクア大阪 オリジナルパッケージの”ハッピーターン”を数量限定でプレゼントいたします。ルクアーノ※2も登場し、11周年ならではの特別なプレゼントでオープニングを華やかに盛り上げ、あなたに“ハッピー”をお届けします。

※2．ルクアーノ…ルクア大阪の公式キャラクター。ルクアカラーのベリーレッドで全身を着飾ったコビトカバです。

【開催日】2月27日(金)～3月1日(日)

【時間】(1)10:30 (2)12:00 (3)13:30 (4)15:00 (5)16:30 (6)18:00 (7)19:30

【数量】 各回500個（各回なくなり次第終了）

【場所】ルクア イーレ3F入口／【参加費】無料

平成リバイバルで話題の“シール交換”体験を楽しもう！「HAPPY BLOOMING シール交換」

平成リバイバルで再注目の「シール交換」をテーマにした参加体験型イベント。館内に設置された「ルクアーノのシール帳」に自分のシールを貼ると、1枚シールをプレゼント！シールは花モチーフで幸せいっぱいの、ルクアーノ限定デザインでお届けします。さらに、対象テナントでのお買い上げ時にスタッフに声をかけると、レアなシールがもらえるチャンスも。ご自身のシール帳を持って、ぜひご参加ください。

「HAPPY BLOOMING シール交換」会場イメージ「HAPPY Blooming シール交換」シールイメージ

【開催日】3月13日(金)～3月31日(火)

【時間】10:30～20:30

【場所】ルクア9F LUCUAホール前

【参加費】無料

※ルクアーノ限定シールは無くなり次第、終了となります。

みんなの“幸せ”で彩る！「HAPPY BLOOMING WALL」

韓国で人気の「レシート写真機」が登場！会場で撮影したモノクロ写真に、あなたの「幸せ」や「夢」を書き込み、壁に貼っていくことでウォールアートを作り上げる参加型イベントです。みんなのレシート写真で彩られた、特別なスポットが出来上がっていきます。

「HAPPY BLOOMING WALL」レシート写真イメージ「HAPPY BLOOMING WALL」ウォールイメージ

【開催日】2月27日(金)～3月15日(日)

【時間】10:30～20:30

【場所】ルクア イーレ3F入口

【参加費】無料

【LUCUAメンバーズカード会員様限定 招待制イベント】夜桜と美食で楽しむ、特別な夜「YOZAKURA ナイトマーケット」

3月13日（金）に一夜限りの招待制特別イベント「ナイトマーケット」を開催。夜桜をテーマとした特別な空間やわくわくするフードやドリンク、ゲストイベントなど、見て、食べて、体験して…お祭りのような高揚感あふれるひとときをお届けします。

「YOZAKURA ナイトマーケット」会場イメージ

「LUCUA YOZAKURA PICNIC」

夜桜の空間装飾やフラワーシャワー、桜色のドリンクで幻想的な空間を演出。SNS映えするインスタレーションで、特別な夜を彩ります。

「YOZAKURA ナイトマーケット」ケータリングイメージ「YOZAKURA ナイトマーケット」ケータリングイメージ

「LUCUA YOZAKURA 夜市」

夜桜や縁日をイメージしたケータリングを各フロアでご提供。館内全体を回遊しながらお買い物の合間に、様々なフードやドリンクをお楽しみいただけます。

【開催日】3月13日(金)

【時間】18:00～ 21:00

【場所】ルクア1F～９F

【参加費】無料

【参加条件】LUCUAメンバーズカード会員様のうち、ご招待された会員様に限ります。

その他、周年限定商品や、抽選会なども開催。詳細は11周年特設サイトをご確認ください。

11周年特設サイト :https://www.lucua.jp/11th-anniversary/

【代表取締役社長】竹中 靖

【本社所在地】大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビルディング オフィスタワー16階

【事業内容】ショッピングセンターの運営・管理および開発

【HP】https://jrwsc.co.jp/



【運営施設】LUCUA osaka（ルクア大阪）

東館「LUCUA」(ルクア)／西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)

【住所】大阪市北区梅田3-1-3

【TEL】06-6151-1111（ルクア大阪インフォメーション）

【施設HP】https://www.lucua.jp/