ルクア大阪 11周年記念イベントが2/27より開幕 “ココロくすぐるタネ”が満開に！

　JR西日本SC開発株式会社（大阪市北区梅田／代表取締役社長：竹中 靖）が運営する大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」は、開業11周年※1を迎えるにあたり、日頃のご愛顧に感謝を込めて、11周年記念イベント「HAPPY BLOOMING!!」 を2026年2月27日(金)より開催します。今回の周年テーマは“あなたの日常に、ココロくすぐるタネを。”ルクア大阪で見つかる小さな“タネ”が、たくさんのワクワクやハッピーへと咲き誇るよう、期間中はさまざまな体験型企画をご用意しております。



ルクア大阪11周年記念イベント「HAPPY BLOOMING!!」

※1.2011年5月開業の東館「ルクア」、2015年4月に開業した西館「ルクア イーレ」、両館を「ルクア大阪」と総称し11周年となります。


11周年特設サイト :
https://www.lucua.jp/11th-anniversary/

11周年オープニング企画「オリジナル”ハッピーターン”プレゼント！」


オリジナルパッケージの「ハッピーターン」

　皆様への感謝の気持ちを込めて、2月27日（金）から3月1日（日）まで、ルクア大阪 オリジナルパッケージの”ハッピーターン”を数量限定でプレゼントいたします。ルクアーノ※2も登場し、11周年ならではの特別なプレゼントでオープニングを華やかに盛り上げ、あなたに“ハッピー”をお届けします。


※2．ルクアーノ…ルクア大阪の公式キャラクター。ルクアカラーのベリーレッドで全身を着飾ったコビトカバです。





【開催日】2月27日(金)～3月1日(日)


【時間】(1)10:30　(2)12:00　(3)13:30　(4)15:00　(5)16:30　(6)18:00　(7)19:30


【数量】 各回500個（各回なくなり次第終了）


【場所】ルクア イーレ3F入口／【参加費】無料



平成リバイバルで話題の“シール交換”体験を楽しもう！「HAPPY BLOOMING シール交換」

　平成リバイバルで再注目の「シール交換」をテーマにした参加体験型イベント。館内に設置された「ルクアーノのシール帳」に自分のシールを貼ると、1枚シールをプレゼント！シールは花モチーフで幸せいっぱいの、ルクアーノ限定デザインでお届けします。さらに、対象テナントでのお買い上げ時にスタッフに声をかけると、レアなシールがもらえるチャンスも。ご自身のシール帳を持って、ぜひご参加ください。



「HAPPY BLOOMING シール交換」会場イメージ

「HAPPY Blooming シール交換」シールイメージ

【開催日】3月13日(金)～3月31日(火)


【時間】10:30～20:30


【場所】ルクア9F LUCUAホール前


【参加費】無料


※ルクアーノ限定シールは無くなり次第、終了となります。



みんなの“幸せ”で彩る！「HAPPY BLOOMING WALL」

　韓国で人気の「レシート写真機」が登場！会場で撮影したモノクロ写真に、あなたの「幸せ」や「夢」を書き込み、壁に貼っていくことでウォールアートを作り上げる参加型イベントです。みんなのレシート写真で彩られた、特別なスポットが出来上がっていきます。



「HAPPY BLOOMING WALL」レシート写真イメージ

「HAPPY BLOOMING WALL」ウォールイメージ

【開催日】2月27日(金)～3月15日(日)


【時間】10:30～20:30


【場所】ルクア イーレ3F入口


【参加費】無料



【LUCUAメンバーズカード会員様限定 招待制イベント】夜桜と美食で楽しむ、特別な夜「YOZAKURA ナイトマーケット」

　3月13日（金）に一夜限りの招待制特別イベント「ナイトマーケット」を開催。夜桜をテーマとした特別な空間やわくわくするフードやドリンク、ゲストイベントなど、見て、食べて、体験して…お祭りのような高揚感あふれるひとときをお届けします。



「YOZAKURA ナイトマーケット」会場イメージ

「LUCUA YOZAKURA PICNIC」


　夜桜の空間装飾やフラワーシャワー、桜色のドリンクで幻想的な空間を演出。SNS映えするインスタレーションで、特別な夜を彩ります。






「YOZAKURA ナイトマーケット」ケータリングイメージ

「YOZAKURA ナイトマーケット」ケータリングイメージ

「LUCUA YOZAKURA 夜市」


　夜桜や縁日をイメージしたケータリングを各フロアでご提供。館内全体を回遊しながらお買い物の合間に、様々なフードやドリンクをお楽しみいただけます。


【開催日】3月13日(金)


【時間】18:00～ 21:00


【場所】ルクア1F～９F


【参加費】無料　


【参加条件】LUCUAメンバーズカード会員様のうち、ご招待された会員様に限ります。



その他、周年限定商品や、抽選会なども開催。詳細は11周年特設サイトをご確認ください。


【代表取締役社長】竹中 靖
【本社所在地】大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビルディング オフィスタワー16階
【事業内容】ショッピングセンターの運営・管理および開発
【HP】https://jrwsc.co.jp/

【運営施設】LUCUA osaka（ルクア大阪）
東館「LUCUA」(ルクア)／西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)　
【住所】大阪市北区梅田3-1-3
【TEL】06-6151-1111（ルクア大阪インフォメーション）
【施設HP】https://www.lucua.jp/