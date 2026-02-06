花粉の季節に、置き場所で選べる空気清浄機。1台3役タイプ＆省スペーススリムタイプを新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年2月上旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、空気清浄機2商品をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062344s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062344s/)

今年も、花粉症の方にとって憂鬱な季節がやってきました。「空気清浄機を置きたいけれど、部屋の雰囲気を損ねてしまう」「リビングや寝室に置くと、存在感があり、スペースが取られて邪魔になる」「家の中に花粉を入れないよう玄関で花粉の対策をしたい」――そんな不満や困りごとを感じたことはありませんか？

ニトリは、設置場所や暮らし方に合わせて選べる2タイプの空気清浄機を新発売しました。

インテリアになじむ“テーブル付き”でカフェテーブルやプランタースタンドとしても使える1台3役の「NR-308」（適用床面積目安（※3）：～20畳）と、玄関などにも置きやすい“省スペース”の「NR-402」（適用床面積目安（※3）：～約14畳）をご用意しました。どちらも、PM2.5対応の静電HEPAフィルター（※1）と活性炭脱臭フィルター（※2）を搭載し、花粉・ハウスダスト・ニオイ対策をサポートします。

（※1）EN1882-1規格によるH13クラスのHEPAフィルター

（※2）タバコの有害物質（一酸化炭素等）はすべて除去できません。

常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

（※3）適用床面積および清浄時間の数値は、「日本電機工業会規格（JEM1467）」に基づくものです。適用床面積や清浄時間は保証値ではありません。

＜共通特長＞

１. PM2.5対応の空気清浄機能！0.1～0.25μmの粒子を99%キャッチ（※4）

静電HEPAフィルター（※1）で微細な粒子を除去し、活性炭脱臭フィルター（※2）で気になるニオイも吸着。花粉、ハウスダスト、ペット臭の除去をサポートします。

※画像はイメージです

（※4）【試験方法】日本電機工業会規格（JEM1467）【判定基準】0.1～2.5μmの微小粒子状物質を32m³（約8畳）の密閉空間で99％除去する時間が90分以内であること。（32m³（約8畳）の試験空間に換算した値です）PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。32m³（約8畳）の密閉空間での効果であり、実使用環境での結果ではありません。

２. 自動運転モードで無駄のない効率運転

ホコリセンサーで空気の汚れ具合を検知し、風量を自動で調整する自動運転モードを搭載。

空気の汚れ具合の目安を色でお知らせするとともに、空気の状態に応じて運転を自動で切り替えるため、必要に応じた効率的な運転をサポートします。

＜1台3役で空間を有効活用「テーブル付き空気清浄機 NR-308」＞

■商品特長

１. 1台3役！テーブル＆プランターポットにもなり空間を有効活用

天面がフラットなテーブル形状なので、カフェテーブルやサイドテーブルとして使用可能。天面を外せばプランターポットとしても使えるので、生活空間に自然に溶け込み、置き場所に困りません。

２. アロマトレー付きでリラックスタイムにもおすすめ

アロマオイルが使用可能（※5）なのでお好きな香りをお楽しみ頂けます。さらに、風量を抑えて運転する「おやすみモード」を搭載。切タイマー（4・8・12時間）や、ナイトライト代わりにもなる明暗2パターンのLEDライト付きでリラックスタイムにもおすすめです。

（※5）アロマオイルは市販品の精油（純度100％）をご使用ください。

＜玄関にも置きやすい省スペース「スリム空気清浄機 NR-402」＞

■商品特長

１. 狭い場所にも設置しやすい省スペース設計

本体は幅275mm×奥行150mm×高さ320mm（持ち手部分を含まず）とコンパクト。電源コードは底面引き出し式で、壁に寄せて設置しやすい設計です。

２. おやすみモード・切タイマーで日常使いも快適

運転音をおさえるおやすみモードに加え、2・4・8時間の切タイマーを搭載。玄関や寝室など、さまざまな場所で使いやすい機能を備えています。日々の使い勝手にもこだわりました。

花粉が気になる季節も暮らしに合わせた空気清浄機選びをし、快適なお部屋をつくりませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】テーブル付き空気清浄機(NR-308)

【価格】19,900円

【カラー】ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062344s/

【商品名】スリム空気清浄機(NR-402 ホワイト)

【価格】9,990円

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062368s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。