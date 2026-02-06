『おいしすぎるお菓子作り』（原口家の料理番：著）2026年2月6日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『おいしすぎるお菓子作り』（著：原口家の料理番）を2026年2月6日（金）に発売しました。

Instagramフォロワー数35万人！

おいしくて見た目もかわいいお菓子が人気の原口家の料理番さん。

SNSで「おいしすぎて、やばい！」と話題のレシピが１冊になりました。

●1100万回以上再生！ 「とろけるロータスチーズケーキ」

●韓国でバズり中！ 「チョンドゥククッキー」

●濃厚さがたまらない「ショコラバスク」

●まるでじゃがいも?! 「カムジャパン」

●１度で２度おいしい「フォンダンクッキー」

など、特にSNSで反響の大きかったお菓子を中心に全43品収録。

SNSで未公開の新作レシピもなんと24品ご紹介しています。

見た目にもこだわったお菓子は、贈りものや自分へのご褒美に作りたくなること間違いなし！

材料もスーパーで手に入るものばかりなので、気軽に挑戦できます。

さらに、お菓子作りで余りがちな生クリームやクリームチーズを活用したおかずレシピも掲載しているので、材料を持て余す心配もなし。

今日はカロリーを気にせずに、“おいしすぎるお菓子”をご堪能あれ！

断面がかわいい 丸ごとみかんのレアチーズケーキ濃厚さがたまらない ガトーショコラシンプルなおいしさ バナナクラフティまるでじゃがいも?! カムジャパンミルキーな甘さ 2種のガナッシュクッキー余ったクリームチーズで作れる 豚キムクリチロール

【CONTENTS】

◆Part１ 人気のお菓子ベスト７

とろけるロータスチーズケーキ

いちごのチョコムースケーキ

丸ごとみかんのレアチーズケーキ



◆Part２ 究極のおやつ

パリパリティラミス

ガトーショコラ

マスカットレアチーズケーキ



◆Part３ 新しいおやつ

タオルケーキ

チョコレートプディング

マンゴーティラミス



◆Part４ おうちで作れるお手軽パンとスコーン

ブラジリアンチーズブレッド

カムジャパン

イングリッシュスコーン



◆Part５ 贈りたくなるお菓子

米粉のチュロスボール

２種のガナッシュクッキー

ブルッキー



…etc.

■書籍情報

『おいしすぎるお菓子作り』

著者：原口家の料理番

発売日：2026年2月6日

価格：1,815円（税込）

ISBN：978-4-8470-7631-2

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076311

■著者プロフィール

原口家の料理番

元料理人のスイーツジャンキー。

海外で流行しているお菓子を中心に、おいしくて見た目もかわいいレシピをSNSで日々発信している。「お菓子作りをもっと自由に楽しんでほしい」という想いを込め、身近な材料で作れて、無理な手順がなく、材料が余りにくいレシピを多数考案。初心者からお菓子作りに慣れている人まで、幅広い層の心をつかみ、Instagramのフォロワー数は35万人を超える（2026年2月現在）。

Instagram ＠mie_papa_fuk

YouTube @mie_2829