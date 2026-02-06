『おいしすぎるお菓子作り』（原口家の料理番：著）2026年2月6日発売

株式会社ワニブックス



株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役:高橋明男）は、『おいしすぎるお菓子作り』（著：原口家の料理番）を2026年2月6日（金）に発売しました。







Instagramフォロワー数35万人！


おいしくて見た目もかわいいお菓子が人気の原口家の料理番さん。


SNSで「おいしすぎて、やばい！」と話題のレシピが１冊になりました。



●1100万回以上再生！　「とろけるロータスチーズケーキ」


●韓国でバズり中！　「チョンドゥククッキー」


●濃厚さがたまらない「ショコラバスク」


●まるでじゃがいも?!　「カムジャパン」


●１度で２度おいしい「フォンダンクッキー」



など、特にSNSで反響の大きかったお菓子を中心に全43品収録。


SNSで未公開の新作レシピもなんと24品ご紹介しています。


見た目にもこだわったお菓子は、贈りものや自分へのご褒美に作りたくなること間違いなし！


材料もスーパーで手に入るものばかりなので、気軽に挑戦できます。



さらに、お菓子作りで余りがちな生クリームやクリームチーズを活用したおかずレシピも掲載しているので、材料を持て余す心配もなし。


今日はカロリーを気にせずに、“おいしすぎるお菓子”をご堪能あれ！





断面がかわいい　丸ごとみかんのレアチーズケーキ

濃厚さがたまらない　ガトーショコラ

シンプルなおいしさ　バナナクラフティ


まるでじゃがいも?!　カムジャパン

ミルキーな甘さ　2種のガナッシュクッキー

余ったクリームチーズで作れる　豚キムクリチロール



【CONTENTS】
◆Part１　人気のお菓子ベスト７
とろけるロータスチーズケーキ
いちごのチョコムースケーキ
丸ごとみかんのレアチーズケーキ

◆Part２　究極のおやつ
パリパリティラミス
ガトーショコラ
マスカットレアチーズケーキ

◆Part３　新しいおやつ
タオルケーキ
チョコレートプディング
マンゴーティラミス

◆Part４　おうちで作れるお手軽パンとスコーン　
ブラジリアンチーズブレッド
カムジャパン
イングリッシュスコーン

◆Part５　贈りたくなるお菓子
米粉のチュロスボール
２種のガナッシュクッキー
ブルッキー

…etc.



■書籍情報

『おいしすぎるお菓子作り』


著者：原口家の料理番


発売日：2026年2月6日


価格：1,815円（税込）


ISBN：978-4-8470-7631-2


発行：ワニブックス


■著者プロフィール

原口家の料理番
元料理人のスイーツジャンキー。


海外で流行しているお菓子を中心に、おいしくて見た目もかわいいレシピをSNSで日々発信している。「お菓子作りをもっと自由に楽しんでほしい」という想いを込め、身近な材料で作れて、無理な手順がなく、材料が余りにくいレシピを多数考案。初心者からお菓子作りに慣れている人まで、幅広い層の心をつかみ、Instagramのフォロワー数は35万人を超える（2026年2月現在）。


Instagram　＠mie_papa_fuk


YouTube　 @mie_2829