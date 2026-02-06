『おいしすぎるお菓子作り』（原口家の料理番：著）2026年2月6日発売
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『おいしすぎるお菓子作り』（著：原口家の料理番）を2026年2月6日（金）に発売しました。
Instagramフォロワー数35万人！
おいしくて見た目もかわいいお菓子が人気の原口家の料理番さん。
SNSで「おいしすぎて、やばい！」と話題のレシピが１冊になりました。
●1100万回以上再生！ 「とろけるロータスチーズケーキ」
●韓国でバズり中！ 「チョンドゥククッキー」
●濃厚さがたまらない「ショコラバスク」
●まるでじゃがいも?! 「カムジャパン」
●１度で２度おいしい「フォンダンクッキー」
など、特にSNSで反響の大きかったお菓子を中心に全43品収録。
SNSで未公開の新作レシピもなんと24品ご紹介しています。
見た目にもこだわったお菓子は、贈りものや自分へのご褒美に作りたくなること間違いなし！
材料もスーパーで手に入るものばかりなので、気軽に挑戦できます。
さらに、お菓子作りで余りがちな生クリームやクリームチーズを活用したおかずレシピも掲載しているので、材料を持て余す心配もなし。
今日はカロリーを気にせずに、“おいしすぎるお菓子”をご堪能あれ！
断面がかわいい 丸ごとみかんのレアチーズケーキ
濃厚さがたまらない ガトーショコラ
シンプルなおいしさ バナナクラフティ
まるでじゃがいも?! カムジャパン
ミルキーな甘さ 2種のガナッシュクッキー
余ったクリームチーズで作れる 豚キムクリチロール
【CONTENTS】
◆Part１ 人気のお菓子ベスト７
とろけるロータスチーズケーキ
いちごのチョコムースケーキ
丸ごとみかんのレアチーズケーキ
◆Part２ 究極のおやつ
パリパリティラミス
ガトーショコラ
マスカットレアチーズケーキ
◆Part３ 新しいおやつ
タオルケーキ
チョコレートプディング
マンゴーティラミス
◆Part４ おうちで作れるお手軽パンとスコーン
ブラジリアンチーズブレッド
カムジャパン
イングリッシュスコーン
◆Part５ 贈りたくなるお菓子
米粉のチュロスボール
２種のガナッシュクッキー
ブルッキー
…etc.
■書籍情報
『おいしすぎるお菓子作り』
著者：原口家の料理番
発売日：2026年2月6日
価格：1,815円（税込）
ISBN：978-4-8470-7631-2
発行：ワニブックス
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4847076311
■著者プロフィール
原口家の料理番
元料理人のスイーツジャンキー。
海外で流行しているお菓子を中心に、おいしくて見た目もかわいいレシピをSNSで日々発信している。「お菓子作りをもっと自由に楽しんでほしい」という想いを込め、身近な材料で作れて、無理な手順がなく、材料が余りにくいレシピを多数考案。初心者からお菓子作りに慣れている人まで、幅広い層の心をつかみ、Instagramのフォロワー数は35万人を超える（2026年2月現在）。
Instagram ＠mie_papa_fuk
YouTube @mie_2829