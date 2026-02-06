組み合わせは”無限”!?『つぶグmeメーカー』であなただけのつぶグミちゃんをつくろう！

春日井製菓株式会社

春日井製菓株式会社（本社：愛知県名古屋市西区、代表取締役社長 春日井大介、以下 春日井製菓）は、2026年2月6日（金）より、つぶグミの公式キャラクター「つぶグミちゃん」を“あなただけのオリジナル仕様”で作ることができるWebコンテンツ「つぶグmeメーカー」をオープンいたします。また、オープンを記念したXキャンペーンも同日より実施いたします。

あなただけのオリジナル「つぶグミちゃん」が作れる！つぶグmeメーカーとは？

「つぶグmeメーカー」は、春日井製菓がつぶグミブランドサイト内にてオープンする、無料のスマートフォン専用Webコンテンツです。独自の「つぶグme診断」と、豊富なカスタマイズパーツにより、できあがる組み合わせは、なんと3京（＝３万兆）種類以上！たったの３STEPで、あなたらしさの輝く「つぶグミちゃん」を誕生させることができます！

URL： https://kasugai.co.jp/tsubugumi/maker/

完成した「つぶグミちゃん」は画像として保存でき、SNSアイコンなどに利用可能です。さらに、ご自身でネットプリントを利用すれば、オリジナルグッズの制作にも活用できます。その日の気分や趣味、今のあなたらしさに合わせて、何度でも楽しんでいただけます。

あなたのつぶグミちゃんが、「つぶグミ」公式キャラクターに！？

「つぶグmeメーカー」で作成したあなたのつぶグミちゃんは、つぶグミブランドの公式キャラクター候補としてエントリーが可能です。専用フォームへエントリーいただいたつぶグミちゃんは、インターネットを飛び出し、様々な場所で活躍する予定です。今後発売予定の「つぶグミ」商品パッケージや、つぶグミ公式Xの投稿などに、あなたのつぶグミちゃんが登場するかも！？楽しみにお待ちください！



つぶグミofficial【春日井製菓】 Xアカウント：https://x.com/tsubugumi_tw

「つぶグmeメーカー」オープンを記念したSNSキャンペーンを開催！

「つぶグmeメーカー」オープンを記念して、つぶグミofficial【春日井製菓】 Xアカウントでは「あなたのつぶグミちゃんデビューキャンペーン」を開催いたします。

■「あなたのつぶグミちゃんデビューキャンペーン」参加方法

つぶグミちゃんとは

- つぶグミ公式X（＠tsubugumi_tw）をフォロー- 「つぶグmeメーカー」で作成したつぶグミちゃん画像に、ハッシュタグ「＃つぶグmeメーカー」をつけて、応募期間内にXへ投稿- 抽選で26名様に、投稿画像を使用した「オリジナルアクリルキーホルダー」をプレゼント！

春日井製菓が販売するグミブランド「つぶグミ」の公式キャラクター。

みんながじぶんらしく輝ける“つぶ＆ピース”な世界をつくるのが、ささやかな願いだとか。

つぶグミとは

1994年誕生のグミブランド。これまでに発売してきたフレーバーは合計150種を超え、バラエティ豊かな色と味で、幅広いお客様にカラフルなおいしさをお届けしています。近年は「つぶ＆ピース！」を合言葉に、商品の枠を超え、ひとりひとりの自分らしさが集まって輝く様々な活動を展開中です。

つぶグミブランドサイト：https://www.kasugai.co.jp/tsubugumi/

春日井製菓とは

1928年に愛知県名古屋市で創業。キャンディ、グミ、ラムネ、こんぺいとう、豆菓子など幅広い年齢層に支持される菓子を手掛ける菓子メーカーです。『つぶグミ』の他に、『キシリクリスタル』、『黒あめ』、『ミルクの国』、『グリーン豆』など、ロングセラーのお菓子を作っています。経営理念は「おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作り」。

＜認証取得＞

国際規格の食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」

品質マネジメントシステム「ISO9001」

公式HP：https://www.kasugai.co.jp/