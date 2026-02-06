丸井織物株式会社

UP-Tからアウトドアにも最適！折りたたみランニングキャップが新登場！

オリジナルプリントのUP-Tから、折りたたみランニングキャップが新登場しました。

軽量かつ折りたたみ可能な設計で、持ち運びもラクラク。スポーツやランニング、野外イベントはもちろん、日常使いにも活躍する万能キャップです。

ポリエステル100％素材を使用し、はっ水性があるため、汗やちょっとした雨にも対応。 後部のマジックテープでサイズ調整も簡単で、ユニセックスで快適な着用感を実現します。

チームウェアやノベルティ、フェスやマルシェのグッズなど、オリジナルデザインを活かしたシーンにぴったりのアイテムです。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%BE%E3%83%B3/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BB%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/IT2801



カラー：ホワイト／ネイビー（全2色）

素材：ポリエステル100％（はっ水性あり）

サイズ：F（頭周り56～60cm）

印刷可能範囲：正面：W8×H3cm

通常価格：3,410円（税込）※プリント代込み／100枚以上で最大50％割引適用

ランイベントやスポーツ大会、屋外フェスなどで大活躍！

チームロゴやイベント名をプリントして、機能性とデザイン性を兼ね備えたオリジナルキャップを。

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作