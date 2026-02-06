新提案！「街」で履ける登山パンツが登場。女性が求める美フィットを追求。『Yamagenic Pants』2026年2月6日（金）全国で販売開始

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」（株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 新宿区新宿6-27-30 ７Ｆ 代表：マッスィモ ラッザリ）から、女性のために開発した日本独自の機能性パンツ「Yamagenic Pants（ヤマジェニックパンツ）」が登場します。

「Yamagenic Pants（ヤマジェニックパンツ）」は、フィット（ベーシック・タイト・ワイド）とカラーバリエーションを豊富に展開することで、様々な山岳スタイル／アウトドアシーンで活躍するだけでなく、一様にまとめきれない異なるライフステージやライフスタイル、ファッションを楽しむ女性たちならではの日常にも寄り添うことを目的に開発されました。

この新作ボトムスは、耐久性に優れたCORDURA(R)ナイロンの4wayストレッチ素材を採用し、日常の動作をストレスなくサポート。程よい厚みと柔らかさを備え、移動の多い一日でも安心感のある穿き心地を叶えます。3シーズン対応の素材感で、スタイリングを選ばず長く着用できる点も魅力です。撥水やUPF50を備えた紫外線カット機能により、急な天候変化や強い日差しにもさりげなく対応。また、インナーの透けやラインを拾いにくい設計を意識し、都市生活に嬉しい配慮もプラスしています。街を主軸に、週末のアウトドアまで自然につながる、現代的なライフスタイルに寄り添う一本です。

2026年2月6日（金）の全国のコロンビア直営店、コロンビア取り扱い店、コロンビア公式ウェブサイト（https://www.columbiasports.co.jp/shop/pages/yamagenic.aspx）にて販売。

■商品詳細

ベーシックな「W Yamagenic Pant（ウィメンズヤマジェニックパンツ）」は、高山登山からキャンプなどの平地まで、幅広いアウトドアシーンに対応する一本。すっきりと美しいテーパードラインにこだわり、毎日のきれいめな通勤着とも相性のいいデザインに仕上げました。フロントにタックを入れることで、ヒップから腿まわりには程よいゆとりを確保。動きやすさを保ちながらも、だらしなく見えないバランスを実現しています。タック入りの上品な表情と、ゆったりとした穿き心地が特長。山でも街でも活躍する、着回し力の高い万能パンツです。

タイトシルエットの「W Yamagenic Tight Pant（ウィメンズヤマジェニックタイトパンツ）」は、足さばきの良さを追求した一本。アルプスなどの難所が続く高度な登山にも対応する、高い機動力が特長です。ストレッチ素材を使用し、動きやすく履きやすい快適な穿き心地を実現しました。ヒップのふくらみを抑えながら、すっきり見えるレッグラインを設計。横から見ても後ろから見ても、美しさをキープできるシルエットに仕上げています。山でも街でも活躍する、細見えスタイルの万能モデルです。

ワイドシルエットの「W Yamagenic Wide Pant（ウィメンズヤマジェニックワイドパンツ）」は、トレンド感のあるボリュームが特長のモデル。バランスを取りやすいデザインで、穿くだけでスタイルアップを叶えます。脚がワイドシルエットの中央をまっすぐ通る設計で、横から見ても美しいラインを描きます。また、フロントのタックにより、ワイドながらもウエストまわりはすっきりとした印象に。平地の山歩きやキャンプ、軽ハイクなど、穏やかなアウトドアシーンにおすすめです。街とアウトドアを横断して楽しめる、着回し力の高い一本です。

■開発ストーリー

山のリュックを通勤に使い、雪山由来のジャケットを日常のアウターに重ね、トレイルランニングシューズをスタイリングのスパイスにする。アウトドアウェアとファッションの境界線は、いまや限りなくフラットになりました。

しかし―登山パンツは、選択肢に入っているでしょうか。

山だけでなく、忙しい日常を生きる女性の味方になる機能性の高さを備えてはいるものの、「登山向けパンツ＝野暮ったい」というイメージがあるのも事実でした。もっと、女性にとって美しく、かっこいい登山パンツをつくれないか。その想いから、コロンビアスポーツウェアジャパンでは日本独自の新たなプロジェクトを始動させました。

商品企画、店舗スタッフ、営業、Eコマースなど、あらゆる部門の女性社員が集まり、部門を横断したチームを結成しました。またファッション業界で働く女性や、登山を趣味とする女性への外部ヒアリングも重ね、「どんなシルエットなら街でも履きたいか」「どんな色ならコーディネートしやすいか」といったリアルな声を丁寧に反映しました。

開発プロセスは、フィッティング検証／カラー選定／フィールドテスト（登山検証）の3ステップで構成。実際のアウトドアシーンでのテストを通じ、機能性も徹底的に磨き上げました。総勢20名以上の女性たちの意見を取り入れ、2年の歳月をかけて完成したのが、山でも、街でも、美しいシルエットを叶えるボトムス「 Yamagenic Pants（ヤマジェニックパンツ） 」です。

製品化までの開発プロセスをムービーにしました。

【製品開発ドキュメンタリー】 vol.1 ～フィッティング～

【製品開発ドキュメンタリー】 vol.2 ～カラー選定～

【製品開発ドキュメンタリー】 vol.3 ～フィールドテスト～

・Yamagenic Pants特別サイト URL

https://www.columbiasports.co.jp/shop/pages/yamagenic.aspx

