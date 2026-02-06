神戸牛×松阪ポークの黄金比ハンバーグが“食のホテル”から誕生！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

ステーキハウス 「リブルーム」

『神戸牛&松坂ポーク スーパーグランドハンバーグ』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/ribroom/hamburg/

ホテルニューオータニ（東京）のステーキハウス「リブルーム」では、日本三大ブランド牛の1つ「神戸牛」と、知る人ぞ知る自然有機豚「松阪ポーク」を使用した『神戸牛&松坂ポーク スーパーグランドハンバーグ』を、2026年2月6日（金）より提供を開始します。

開業60年以上、老舗ステーキハウスから“本気のハンバーグ”が誕生。

今や海外でもその名を轟かせるブランド牛「神戸牛」と、それに引けを取らない旨みとまろやかな甘みを持つ「松阪ポーク」を堪能する新作ハンバーグが登場します。「神戸牛」のきめ細やかな霜降りは、口の中でとろけてしまう上質な脂の甘みを感じ、そこに調和する奥深い旨みの赤身が特徴。「松阪ポーク」は徹底的な飼育環境で、一般的には5～6か月の飼育期間のところをさらに1～2か月長く飼育を続けます。ゆっくり時間をかけて育てることで熟成度が増し旨みが凝縮され、肉質は口の中でさらりととけるような、しつこくない上品な甘みが特徴です。つなぎや調味料は最小限に抑え、それぞれ個性がある牛とポークを、シェフが理想的な割合でブレンドしタネが完成。鉄板で焼き上げたあと、仕上げは炭で表面を炙り、芳ばしく芳醇な香りを纏わせています。シンプルながらも、贅沢な素材とシェフの腕で作り上げるホテルの“本気のハンバーグ”をお愉しみください。

ハンバーグに合わせるのは、シャリアピンソース。玉ねぎを主役にした日本生まれのクラシックソースです。すりおろした玉ねぎをじっくりと火入れし、自然な甘みと旨みを最大限に引き出すことで、奥行きのある味わいに仕上げています。やさしい甘みとほのかなコクが、赤身の旨い牛肉や上質な豚肉と調和し、後味は軽やかで品のある余韻を残します。

本格肉料理を味わうなら、ステーキハウス「リブルーム」へ！

ホテルニューオータニの開業当初、外国人ゲストの嗜好に応えるべく誕生したステーキハウス「リブルーム」。シェフ自らが全国各地を巡り、生産者一人ひとりと向き合い、想いを聞き、確かな品質に心から納得した牛のみを厳選し、信頼を置く生産者から一頭まるごと購入。熟練のシェフが選び抜かれた素材を最高の状態で味わっていただくため、代々受け継がれてきた伝統の技を礎に、火入れや仕上げに至るまで一切の妥協なく、丁寧に焼き上げます。神戸ビーフや宮崎牛をはじめ、尾崎牛、くまもとあか牛など、全国から集められた最高峰の和牛を常時6～8種類ご用意。部位ごとの個性や旨みを存分にお愉しみいただけます。

毎月29日は「にく（肉）の日」！ステーキハウス「リブルーム」では特別メニューを提供します。

販売概要

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/ribroom/nikunohi/

[期間]

2026年2月6日（金）より

[時間]

ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30）

ディナー 17:00～21:00（L.O. 20:00）

[料金]

ランチ \6,500

ディナー \10,000

※サービス料別

[メニュー内容]

■ランチ

健康野菜のサラダバー

神戸牛＆松坂ポーク スーパーグランドハンバーグ

ライス または パン

コーヒー または 紅茶

※スープは別料金にて

■ディナー

健康野菜・コンビネーションサラダ

オニオンスープ

神戸牛＆松坂ポーク スーパーグランドハンバーグ

ライス または パン

デザート

コーヒー または 紅茶

[店舗]

ステーキハウス「リブルーム」

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ザ・メイン アーケード階

