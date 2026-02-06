持ちやすさと快適な温度を、ひとつに。取っ手付きサーモボトル「The Thermo Flap」発売

BOC JAPAN株式会社

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY より、真空構造による高い保温・保冷性能と、片手で持ちやすい取っ手を備えたサーモボトル「The Thermo Flap（取っ手付きサーモボトル）」 が新登場しました。

真空二重構造を採用することで、高い保温・保冷性能を実現。一年を通して飲み物の温度を快適に保ち、季節を問わず活躍します。冬は温かさを、夏は冷たさを長時間キープできるため、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンに対応します。外観はシンプルなチタニウムグレー塗装を採用し、シーンやスタイルを選ばず使える、落ち着いたデザインに仕上げました。

片手で持ちやすい取っ手を備え、移動中も快適に扱える設計です。飲み口にはワンタッチで開栓できるボタン式フラップを採用し、ロック機構付きのため不意な開栓を防ぎます。冬場のかじかんだ手でも操作しやすく、温かい飲み物にスムーズにアクセス可能。

また、内部までしっかり洗える広口構造により、お手入れが簡単で清潔な状態を保ちやすくなっています。使用する樹脂素材は全てBPAフリー。

使用シーンやライフスタイルに合わせて選べる3サイズ展開。日常使いや持ち歩きにちょうどよい500ml、ジムやランニングなどのスポーツシーンでしっかり水分補給ができる700ml、アウトドアや長時間の外出、作業時など、たっぷり持ち運びたいシーンに適した1000mlまで、用途に合わせて最適なサイズをお選びいただけます。

製品概要

The Thermo Flap 500ml

\3,380

サイズ：H20cm x φ7.5cm

素材：ステンレス / ABS / シリコン（BPAフリー）

The Thermo Flap 700ml

\3,680

サイズ：H25.5cm x φ7.5cm

素材：ステンレス / ABS / シリコン（BPAフリー）

The Thermo Flap 1000ml

\3,980

サイズ：H28cm x φ8.5cm

素材：ステンレス / ABS / シリコン（BPAフリー）

商品を見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/the-thermo-flap

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY(ブルックリンアウトドアカンパニー)

2016年にNYのブルックリンで誕生したアウトドアブランド。ファウンダーの２人が提唱するクールでサスティナブルなライフスタイルを楽しむアイデアから生まれたアイテムは、キャンプだけでなく日常のシーンでも使えるものばかりです。



私たちは持続可能性を追求するという課題を持っており、長期的なビジョンを見据えています。リサイクル素材を使用して持続可能性を追求した製品は、自然と調和したエコなライフスタイルをサポートしています。

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY 公式サイト(https://brooklynoutdoorcompany.jp/)