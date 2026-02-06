【寄付累計額1億円到達】ポーラ ミュージアム アネックス チャリティ展

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス ポーラ ミュージアム アネックス2025年チャリティ展会場の様子

株式会社ポーラ・オルビスホールディングスが運営するポーラ ミュージアム アネックス（東京・中央区銀座）は、社会貢献活動の一環として取り組んでいるチャリティ展において、2025年度（第6回）までの寄付累計額が104,096,415円となり、1億円に到達したことをお知らせします。

本活動は、2020年のコロナ禍における医療従事者への支援を出発点とし、「アートの力を通じて社会に貢献する」という一貫した姿勢のもと、各年の社会課題※1に寄り添いながら展開してまいりました。活動開始から6年で累計1億円という節目を迎えることができましたのは、本趣旨にご賛同いただき、貴重な作品を制作くださったアーティストの方々、作品を通じて支援の輪に加わってくださった皆さま、そして関係者の方々の温かいご支援の賜物です。これまでのすべてのお力添えに心より感謝申し上げます。

ポーラ ミュージアム アネックスでは、本取り組みを通じて大きな節目を迎えるとともに、今後も芸術・文化を通じて豊かで平和な社会の実現を目指し、チャリティ展をはじめとするさまざまな活動を継続してまいります。

【6年間の活動実績】2020年の開始から現在までの支援の推移は以下の通り

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69355/table/64_1_61127659ced9f78954a5a77b34f9e302.jpg?v=202602061121 ]

ポーラ ミュージアム アネックス - 美しい作品に出会える感動の場 -

ポーラ・オルビスグループは、「外面がいかに美麗であっても内面美がなければその価値はない」との考えから、「美」を提供する企業グループとして、内面の美しさの支えとなる文化・芸術を支援し、日本国内、世界に発信しています。ポーラ ミュージアム アネックスでは、ポーラ美術館コレクションから現代美術の展示まで、多彩な企画の展開により、未来へつながるアートを提案し、美しい作品に出会える感動の場、皆さまに一層生きいきと輝いていただく、そんな空間づくりを目指しています。

【所在地】 〒104-0061中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 3階

【開館時間】11：00‐19：00（最終入場は18:30まで）※展示によって異なります

【入場料】 無料

【公式サイト】https://www.po-holdings.co.jp/m-annex/index.html