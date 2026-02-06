ポーラ ミュージアム アネックス「令和6年能登半島地震災害義援金」寄付のご報告

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス ポーラ ミュージアム アネックス

ポーラ ミュージアム アネックス(東京・中央区銀座)は、チャリティオークション「Blooming towards the sky」展を2025年11月7日（金）から11月30日（日）まで開催しました。この度、本企画における収益の全額15,740,000円を日本赤十字社を通じて「令和6年能登半島地震災害義援金」へ昨年末に寄付しましたことをご報告します。

目録贈呈の様子 （左： 日本赤十字社 パートナーシップ推進部次長 高部雄一様 / 右： 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス コーポレート室長 阿部祐大）

本企画は、2020年のコロナ渦中、医療従事者の方々に対して私たちが「今できることを」と考え、スタートし、以降、テーマと支援先を、各年の社会情勢を反映する形で開催してきました。毎年参加してくださるお客さまとの輪も広がり、6回目となる今回で累計額１億円を超える金額をNGO等の団体や災害義援金へ寄付することができました※1。

能登半島地震から2年が経過した今も、被災地の復興にはいまだ多くの課題が残されています。この困難な状況から再生し未来へと向かう能登の姿を「新芽、芽吹く」というテーマに込めて、「Blooming towards the sky」と題したチャリティ展を開催しました。24名のアーティストにオリジナル作品の制作を依頼し、その作品を対象にしたサイレントオークション※2、およびドローイング作品の抽選販売を行い、沢山の温かいご支援を賜りました。

ご支援・ご参加くださいました皆さま、アーティストならびに関係者の方々に心より御礼申し上げます。

私たちは今後も、芸術・文化を通じて豊かで平和な社会の実現、文化のさらなる向上に貢献してまいります。

※1 参考リリース：「ポーラ ミュージアム アネックス チャリティ展の継続的活動による寄付累計額1 億円到達のお知らせ(https://www.po-holdings.co.jp/news/pdf/20260206_annex_charity-2.pdf)」（2026年2月6日）

※2 サイレントオークションとは、競りは行わず入札のみ行い、期間中に最高額をつけた方が落札者となる形式です。

∥寄付報告∥

寄 付 先：「令和６年能登半島地震災害義援金」

寄付金額：15,740,000円

申込件数：528件 （オークション・抽選販売の申込み件数）

使用目的：能登半島地域への支援

∥企画概要∥

展覧会名：チャリティオークション「Blooming towards the sky」展(https://ir.po-holdings.co.jp/news/news/news-7101886335256705551/main/0/link/20250930_csr_annex.pdf)

展覧会場：ポーラ ミュージアム アネックス https://www.po-holdings.co.jp/m-annex/

主 催：株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

内 容：アーティスト24名によるアート作品のオークション、抽選販売を実施し、収益の全額を寄付

参加作家：イイノナホ、今井昌代、入江早耶、岩田俊彦、柏原由佳、鬼頭健吾、スクリプカリウ落合安奈、鈴木ヒラク、竹村京、舘鼻則孝、津上みゆき、中村弘峰、中村萌、流麻二果、西島雄志、野口哲哉、ヒグチユウコ、福井利佐、増田セバスチャン、水野里奈、ミヤケマイ、 横溝美由紀、Ryu Itadani、渡辺おさむ （五十音順）