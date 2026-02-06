【スターゲイトホテル関西エアポート】52階 しゃぶしゃぶ食べ放題に「おばんざい風大皿料理」と「点心」が加わりました

エスアイエススターゲイトホテル株式会社

関西国際空港の対岸にある地上256mの超高層ランドマークタワー、スターゲイトホテル関西エアポート（所在地：大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地）は、52階しゃぶしゃぶ「天空」にて、2026年2月7日（土）より、大皿料理をアップグレードいたします。

■ 「おばんざい風メニュー」で料理卓に彩りを。さらなる満足感を追求

今回のリニューアルでは、メインのしゃぶしゃぶ、すき焼をより一層愉しんでいただくために「茄子の揚げ煮」や「こんにゃく旨煮」「春雨サラダ」といったおばんざい風メニューをブラッシュアップいたしました。心温まる大皿料理をバラエティ豊かに取り揃えます。

おばんざい風メニュー（左から、茄子の揚げ煮、こんにゃく旨煮、春雨サラダ）

■ 待望の「点心」も仲間入り。料金据え置きで価値あるアップグレード

さらに、お客様からのご要望が多かった「点心」が新たにラインナップに加わります。ホテル内、中国料理「星龍」から「点心」が加わり、その本格的な味わいを日替わりで、海老餃子や翡翠三角餃子、焼売など、せいろで蒸し上げた熱々の点心を心ゆくまでお愉しみいただけます。 地上200m超の絶景とともに、より価値を増した至福のひとときをお届けいたします。

せいろで蒸し上げた熱々の点心 ※イメージ

【リニューアル概要】

開始日： 2026年2月7日（土）ランチタイムより

対象店舗： 52F しゃぶしゃぶ「天空」

メニュー例：

おばんざい風： 茄子揚げ煮、こんにゃく旨煮、かぶらのマリネ、春雨サラダ、他

点心： エビ餃子、シュウマイ、翡翠三角餃子 ※日替わり

料金： 変更なし（従来の料金にてご利用いただけます）

ご予約 :https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014017603/31830和牛しゃぶしゃぶ ※イメージすき焼 ※イメージ

52階 しゃぶしゃぶ「天空」

高層階からの絶景を眺めながら、新鮮な食材と特製出汁でしゃぶしゃぶをお愉しみください。

TEL：072-460-1164(#)

※営業時間は公式サイトをご確認ください

しゃぶしゃぶ「天空」 :https://www.s-gth.jp/restaurant/tenku/

＊写真はイメージです

【スターゲイトホテル関西エアポートについて】

南海・JR「りんくうタウン」駅直結。関西国際空港の対岸に位置する、地上256m・54階建ての超高層ランドマークホテルです。客室やレストランから望む夜景は「日本夜景遺産」にも選定されており、全客室から空港や海、美しい夜景が広がるパノラマビューをお愉しみいただけます。

公式サイト :https://www.s-gth.jp/ホテル外観