恋人や推しが“板チョコ”に！？YouCamアプリにバレンタイン向け新コンテンツが登場

パーフェクト株式会社

ARおよびAI技術を活用したソリューションを提供するパーフェクト株式会社（本社：東京都）は、B2C向けアプリ「YouCam（ユーカム）」シリーズにおいて、バレンタインシーズンをより楽しめる新コンテンツの提供を開始しました。

本年のバレンタイン向けコンテンツでは、生成AI技術を活用したユニークな画像生成機能をはじめ、大切な人との思い出を彩るフォトテンプレートを多数展開。SNSでのシェアや、デジタルギフトとしても楽しめる体験を提供します。

■主な新機能・コンテンツ

1．話題の画像生成「AI板チョコ」機能

写真を1枚アップロードするだけで、AIが画像を“板チョコ風イラスト”に変換。板チョコの一マス一マスに、似顔絵がかわいらしくデザインされ、「食べるのがもったいない」ほどキュートなデジタルチョコレートを作成できます。

- 写真1枚から瞬時に板チョコ風イラストへ変換- マスごとに異なる表情やポーズが生成されるユニークなデザイン- 人物だけでなく、ペットや推しの写真にも対応2．推しや恋人と作れる「AIツーショット」テンプレート

「恋人と理想のツーショットを撮りたい」「憧れの推しと並びたい」という願いを叶えるAI機能です。自分と相手の写真をそれぞれアップロードするだけで、自然で魅力的なツーショット画像を生成します。

- 人形キーチェーン：二人がキュートなマスコットキャラクターになり、ペアのキーチェーンになったようなデザイン- 青春制服ツーショット：甘酸っぱい学生時代を思わせる、制服姿のツーショットに変身3．【YouCam Perfect】バレンタイン限定コラージュデザイン

世界中で支持されている画像編集アプリ「YouCam Perfect（ユーカム パーフェクト）」にも、バレンタインシーズンにぴったりな限定コラージュデザインが登場しました。

- ハートモチーフを取り入れた、甘く洗練されたデザイン- 写真を当てはめるだけで、SNS映えする高品質なビジュアルが完成

今年のバレンタインは、チョコレートを贈るだけでなく、YouCamアプリシリーズで作成した“世界に一つだけのデジタルアート”で、想いを伝えてみてはいかがでしょうか。

これらのコンテンツは下のYouCamアプリでお試しいただけます。

※コラージュはYouCam Perfectのみのリリース

YouCam AI Pro はこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/consumer/apps/yca

YouCam メイク はこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/consumer/apps/ymk

YouCam Perfect はこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/consumer/apps/ycp

■パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=Valentine

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、

クリニック向けに、AI肌解析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。 日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。

ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサスティナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。