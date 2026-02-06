「外国人材の採用と育成 ～離職を防ぐ採用・定着を促す育成。実例から学ぶ、外国人材と共に成長するための「仕組み」の構築～」セミナーを開催

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:鈴木悟史、以下スタディスト）は、2026年2月19日（木）に、オンラインセミナー「外国人材の採用と育成 ～離職を防ぐ採用・定着を促す育成。実例から学ぶ、外国人材と共に成長するための「仕組み」の構築～」を開催いたします。

開催の背景

労働人口の減少を背景に外国人材の活用が進む中、早期離職や教育の停滞といった壁に直面する企業が少なくありません。言語や文化の壁により起きる「従来の教育手法では指示が伝わりにくい」「教育工数が増大する」といった課題は、組織全体の生産性に大きな影響を与えます。外国人材を貴重な人財として迎え入れ、早期離職を防ぐためには、誰もが初日から迷わず動ける「オペレーション」の構築が不可欠です。

本セミナーでは、人材コンサルティングの第一人者・高城幸司氏が、外国人材を惹きつける採用の要諦から定着を促し最短で即戦力化するマネジメント術までを、実例を交えてお伝えします。

開催概要

日時：2026年2月19日（木）11:00~12:00

形式：Zoomによるオンラインセミナー

参加費：無料

登壇者（敬称略）

株式会社セレブレイン

代表取締役社長 高城 幸司

リクルートに入社、通信・ネット関連の営業で6年間トップセールス賞を受賞。独自の営業手法を開発し、関連する書籍の出版多数。中でも『営業マンは心理学者』（PHP研究所）は10万部を超えるベストセラーとなる。起業・独立情報誌『アントレ』の創刊に関わり、事業部長、編集長を歴任する傍ら全国の行政機関・大学において「創業支援の経団連起業フォーラム」の委員を務める。2005年、セレブレイン社に経営参加し社長に就任。「人と組織の最適化」が企業成長の必須条件であることをポリシーに人事・組織戦略に関連するコンサルティングビジネスを展開。

リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

株式会社スタディスト 会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京、名古屋、大阪、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」および生産性向上に関するコンサルティング、研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/