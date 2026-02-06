【AI活用の第一歩】ChatGPT×事務自動化セミナーを無料開催！
エキサイトホールディングス株式会社
- 在宅勤務に興味がある方
- もっと効率よく事務作業をこなしたい方
- “DX化できる事務員”を目指してみたい方
- ChatGPTで文章を整える・要約する
- フォームの内容をスプレッドシートに自動転記して一覧化
- 問い合わせを管理しやすくする仕組みづくり（入門）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1074_1_7d2694085fa89723e33d108537aa5eee.jpg?v=202602061121 ]
ワークキャリア株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：秋吉正樹）は2/4（水）と2/9（月）の10:00より、無料のオンラインセミナー「今日から使える！ChatGPT×事務自動化セミナー」を開催します。
本セミナーでは、いま注目の生成AI「ChatGPT」を日常生活や仕事にどう取り入れるかを、初心者の方にもわかりやすく解説。実際の操作画面を見ながら、活用方法を実践形式で体験いただけます。
■なぜ今、ChatGPTとGoogleツールが注目されているのか？
ChatGPTとGoogleスプレッドシート、Googleドキュメント、Googleフォームを組み合わせることで、日々の事務作業を簡単に自動化することができます。
たとえば、
「毎日届く問い合わせ文を読むのに時間がかかる」
「内容を整理して一覧にまとめるのが面倒」など、
事務でよくある作業をラクに整えることが可能になります。
プログラミングの知識は必要ありません。操作画面を見ながら進めるので、はじめての方でも安心です。
在宅ワークや事務職の方の間でも、ChatGPTやGoogleツールを活用した業務の自動化が注目されています。
■こんな方におすすめ
- 在宅勤務に興味がある方
- もっと効率よく事務作業をこなしたい方
- “DX化できる事務員”を目指してみたい方
■セミナー内容
- ChatGPTで文章を整える・要約する
- フォームの内容をスプレッドシートに自動転記して一覧化
- 問い合わせを管理しやすくする仕組みづくり（入門）
■セミナー概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1074_1_7d2694085fa89723e33d108537aa5eee.jpg?v=202602061121 ]
■ワークキャリア株式会社
所在地 ：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー27階
設立 ：2024年7月1日
代表者 ：秋吉 正樹
事業内容：職業訓練校運営
電話番号：050-8884-5051
URL ：https://job-training.jp