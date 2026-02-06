【AI活用の第一歩】ChatGPT×事務自動化セミナーを無料開催！

エキサイトホールディングス株式会社

ワークキャリア株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：秋吉正樹）は2/4（水）と2/9（月）の10:00より、無料のオンラインセミナー「今日から使える！ChatGPT×事務自動化セミナー」を開催します。

本セミナーでは、いま注目の生成AI「ChatGPT」を日常生活や仕事にどう取り入れるかを、初心者の方にもわかりやすく解説。実際の操作画面を見ながら、活用方法を実践形式で体験いただけます。

■なぜ今、ChatGPTとGoogleツールが注目されているのか？

ChatGPTとGoogleスプレッドシート、Googleドキュメント、Googleフォームを組み合わせることで、日々の事務作業を簡単に自動化することができます。

たとえば、

「毎日届く問い合わせ文を読むのに時間がかかる」

「内容を整理して一覧にまとめるのが面倒」など、

事務でよくある作業をラクに整えることが可能になります。

プログラミングの知識は必要ありません。操作画面を見ながら進めるので、はじめての方でも安心です。

在宅ワークや事務職の方の間でも、ChatGPTやGoogleツールを活用した業務の自動化が注目されています。

■こんな方におすすめ

■セミナー内容

■セミナー概要

- 在宅勤務に興味がある方- もっと効率よく事務作業をこなしたい方- “DX化できる事務員”を目指してみたい方- ChatGPTで文章を整える・要約する- フォームの内容をスプレッドシートに自動転記して一覧化- 問い合わせを管理しやすくする仕組みづくり（入門）[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1074_1_7d2694085fa89723e33d108537aa5eee.jpg?v=202602061121 ]

■ワークキャリア株式会社

所在地 ：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー27階

設立 ：2024年7月1日

代表者 ：秋吉 正樹

事業内容：職業訓練校運営

電話番号：050-8884-5051

URL ：https://job-training.jp