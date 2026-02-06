「えひめ愛ある食の市」で「愛媛のかんきつ 旬！旬！音頭ステージ」を披露！

愛媛県（えひめ愛フード推進機構）

えひめ愛フード推進機構は、2026年1月31日（土）、大街道で開催された「えひめ愛ある食の市」において、県産かんきつの魅力を楽しみながら学べるステージ企画「愛媛のかんきつ 旬！旬！音頭ステージ」を実施しました。

クイズや音頭を交えたプログラムで、子どもから大人まで幅広い世代が愛媛の“旬のかんきつ”に触れる機会となりました。

■「えひめ愛ある食の市」内ステージで実施

愛媛県産食材や事業者の魅力を発信する「えひめ愛ある食の市」の特設ステージにて実施。

会場全体の賑わいの中、県産かんきつの“旬の魅力”にスポットを当てたステージとして、来場者の注目を集めました。

■愛媛は「かんきつ王国」

まずはMC である山崎愛さんとみきゃんが登場。愛媛では40種類以上のかんきつが栽培されていることや、“3つの太陽”（空、海の反射、石垣の反射）により、かんきつが甘く育つ理由を分かりやすく紹介。

オープニングから会場は一気に“かんきつムード”に包まれました。

■フラッシュクイズ：旬の品種を “当てて学ぶ”

かんきつの写真を見て品種を当てる三択クイズでは、デコポン・いよかん・温州みかん・紅かんぺい の4問を出題しました。

それぞれの写真に加えて、品種ごとの特徴や、「愛媛のかんきつ 旬！旬！音頭」の どの月のバージョンに登場するか も紹介し、それらをヒントに考えてもらいました。

正解者には、今が旬の高級かんきつセット（せとか、紅かんぺい）をプレゼント。

子どもたちは積極的に手を挙げて参加してくれ、なんと答えてくれた子どもたちは 全員が正解！

可愛らしい回答も多く、会場が温かい笑顔に包まれる、大盛り上がりのコーナーとなりました。

■「愛媛のかんきつ 旬！旬！音頭」ステージ

後半では、「えひめ愛フード推進機構」が かんきつの“旬”の時期分かりやすく覚えてもらうために制作した「愛媛のかんきつ 旬！旬！音頭」を、ディライブダンスカンパニーのスクール生がみきゃんと一緒に元気いっぱいに披露してくれました。

このディライブダンスカンパニーのみんなは、「えひめ・まつやま産業まつり」でも踊ってくれていたこともあり、今回も可愛く完璧に踊ってくれて、会場からは手拍子も起こり、盛り上がったステージ 。

ダンス終了後のミニインタビューでは、「とても楽しかった！」「旬を覚えられた！」といった声が上がり、温かな雰囲気のまま終演。

イベントは盛況のうちに幕を閉じました。

■今後の展開

えひめ愛フード推進機構では、イベントやPR企画を通じて、県産かんきつの魅力をより多くの方に知っていただくための取り組みを継続しています。

今後も、かんきつ王国・愛媛の魅力発信に積極的に取り組んでいきます。

愛媛のかんきつの旬の時期はこちら！(https://foodiscovery.jp/kankitsu/)