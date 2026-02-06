徳島県、NEC、電脳交通、きんときタクシーによる徳島県鳴門市等における自動運転タクシーの実証運行を開始

日本電気株式会社

徳島県(知事：後藤田 正純)、日本電気株式会社（本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼CEO：森田隆之、以下「NEC」）、株式会社電脳交通（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：近藤 洋祐、以下「電脳交通」）、株式会社旅サポート（本社：徳島県鳴門市、代表取締役：山室 真一、以下「きんときタクシー」）は徳島県鳴門市西部を中心とするエリアで自動運転タクシーの実証運行を本日から2026年3月31日（火）まで実施します。

また、2026年2月5日（木）に徳島県鳴門市の道の駅「くるくるなると」において自動運転タクシーの出発セレモニー及びテープカットを行い、多くのご来賓や関係者による試乗会を実施しました。

実証運行で使用する自動運転タクシーの様子テープカットの様子 （車両向かって左側の列：中心から順に）後藤田正純 徳島県知事、橋本裕 NEC 執行役 Corporate EVP、近藤洋祐 電脳交通代表取締役社長、山室真一 きんときタクシー社長、Han Ji-Hyeong Autonomous A2Z Co., Ltd. Chief Executive Officer （車両向かって右側の列：中心から順に）明石直也 国土交通省四国運輸局自動車技術安全部自動車技術安全部長、岡田理絵 徳島県議会議員、原徹臣 徳島県議会議員、古野司 徳島県議会議員、小泉憲司 鳴門市政策監

1. 自動運転タクシーの運行について

今年度の取組は、きんときタクシーの走行実績が多い鳴門市西部から徳島阿波おどり空港までを実証エリアとし、道路運送車両法に基づく自動運転レベル２（注1）の運行を行います。将来的に、徳島県内における自動運転レベル４（注2）の導入を目指します。

本実証の特徴は、NECの自動運転サービスプラットフォームと電脳交通が提供する配車システム「DS」を連携させた、ハイブリッド型の運行管理モデルにあります。これにより、通常のタクシーと自動運転タクシーを同一の配車センターで統合的に管理できる、日本でも先進的なオペレーション体制を実現します。運行管理にあたっては、自動運転車両が加わっても既存の業務プロセスを大きく変えることなく、限られた人員でも効率的な業務遂行が可能となります。

本実証を通じて、地方タクシー会社における自動運転タクシー導入モデルの確立を目指してまいります。

※注1：ドライバーは車両に乗車し、常に手動への切り替えが可能な状態での自動運転

※注2：特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運転装置が運転操作の全部を代替する状態での自動運転

今年度の実証運行のエリアと乗降場所車内の専用モニター

2. 各社の役割

3. 実証運行概要

※注3：土日・祝日と2月19日及び20日は運休※注4：配車受付締切は18時45分まで

4. 自動運転車両概要

今年度の実証では、韓国の大手自動車メーカーである現代自動車（Hyundai）の車両「IONIQ5」を使用しており、この車両には、同社研究所出身のエンジニアたちが創業したAutonomous A2Z Co., Ltd.（以下、A2Z）の自動運転機器を搭載しています。A2Zはグローバル市場で将来的な自動運転専用プラットフォームの構築を目指しており、韓国内の自動運転許可地区17地域のうち15地域で累計約90万キロを超える実証走行（2025年12月実績）を達成したほか、シンガポールやアラブ首長国連邦でも実証・認証実績を持つなど、事業を拡大しています。

また、A2Zの自動運転技術は、米国コンサルティンググループのガイドハウス社による2025年グローバル自動運転技術ランキングで世界7位（注5）にランクインしており、国際的にも高い評価を受けています。日本国内でA2Zの日本市場への実装を目指した実証実験は本実証が初めての取組となります。なお、A2Zの事業推進パートナーとして、兼松株式会社が連携・支援を行います。

※注5：グローバル市場調査機関Guidehouseの「2025年自律走行リーダーボード」による

5. 配車オペレーションおよび遠隔監視センターについて

<配車オペレーションについて>

本実証では、電脳交通の配車システム「DS」と連携し、自動運転車両への配車指示を行います。利用者は通常のタクシーと同様に電話で配車を依頼でき、電脳交通が運営するタクシー配車に特化したコミュニケーションセンターが電話注文の受付を担います。受け付けた配車情報はシステムを通じて自動運転車両へ伝達され、スムーズな運行を実現します（注6）。

※注6：特許出願中（2026年2月6日時点）



<自動運転 遠隔監視センターについて>

本実証では、安全性の確保および将来的な運行形態の高度化を見据え、コミュニケーションセンター内に設置した自動運転 遠隔監視センターにおいて、車両の走行状況や異常の有無をモニタリングします。

本実証運行は、自動運転レベル2で実施しており、遠隔監視は運行上の必須要件ではありませんが、将来的にドライバーが乗車しない自動運転レベル4での自動運転が広まることを見据え、運行状況を遠隔で支援できる体制の構築を目指し、その有効性や運用方法について検証を行います。

＜本件に関するお客さまからのお問い合わせ先＞

徳島県 生活環境部 交通政策課

電話：088-621-2686、3086

E-Mail：koutsuuseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

NEC モビリティソリューション統括部 SDVサービスグループ

E-Mail：mobi-service@ebu.jp.nec.com

電脳交通 事業開発部

E-Mail： biz_dev@dennokotsu.jp