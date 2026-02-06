令和９年度島根県教員採用「一般選考試験」・「特別選考試験」実施（出願期間：２月１４日（土）～３月２３日（月）17時）

島根県令和９年度島根県公立学校教員募集

島根県教育委員会では、下記のとおり、令和９年度（令和８年度実施）島根県公立学校教員採用候補者「一般選考試験」・「特別選考試験」を実施します。

出願方法、募集人数等試験の詳細などは、学校企画課ホームページまたは「しまねの先生ナビ」からご確認ください。

・学校企画課ホームページ

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/syokuin/saiyou/saiyou_info_tchr/

・しまねの先生ナビ

https://www.shimane-kyoinsaiyo.com/exam/

・出願期間

令和８年２月１４日（土）９時００分～３月２３日（月）１７時００分

【一般選考試験】

１ 出願資格

昭和４２年４月２日以降に生まれた者（令和９年４月１日現在で５９歳まで） ほか

２ 試験日程

○第１次試験

〔日程〕 令和８年５月９日（土）

〔会場〕 松江市、大阪、東京、福岡

〔試験内容〕 専門教養・教職教養・論述試験

○第２次試験

〔日程〕 令和８年６月２１日（日）～７月７日（火）のうち指定する日

〔会場〕 松江市、大阪、東京

※大阪会場・東京会場は小学校及び特別支援学校受験者のみ

〔試験内容〕 個人面接、実技試験（音楽、美術で実施）

【特別選考試験】

※島根県外で現職教員として活躍している方や、県内外で過去に正規教員として活躍していた方を対象とした選考試験

１ 出願資格

昭和４２年４月２日以降に生まれた者（令和９年４月１日現在で５９歳まで） ほか

２ 試験日程

〔日程〕 令和８年５月３日（日・祝）

〔会場〕 松江市

〔試験内容〕 個人面接（40分程度の面接を２回行う。面接の中で「場面指導」を実施。）